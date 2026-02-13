Πάλεψε, προηγήθηκε αλλά ηττήθηκε η Σάκκαρη από την Μούχοβα στον ημιτελικό στη Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο 52) λύγισε από την ποιότητα της Καρολίνα Μούχοβα (Νο 19) και γνώρισε τον αποκλεισμό στον ημιτελικό του Qatar Open έπειτα από ανατροπή (6-3, 4-6, 6-1).

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Μποκό, η οποία προκρίθηκε νωρίτερα μέσα επικρατώντας 2-0 της Γέλενα Οσταπένκο.

Πραγματοποιώντας ένα πολύ καλό πρώτο σετ, η Ελληνίδα αθλήτρια προηγήθηκε στην αναμέτρηση, έφτασε πολύ κοντά στην πρόκριση στον τελικό, όμως δεν μπόρεσε να κλείσει το ματς και της στοίχισε.

Η Σάκκαρη μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι και πήρε το πρώτο game με love game. Παρότι δέχθηκε break νωρίς, απάντησε άμεσα και με ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία ανέκτησε τον έλεγχο. Έσβησε ευκαιρίες της Μούχοβα, πίεσε στο σερβίς της Τσέχας και με νέο break στο φινάλε έκλεισε το πρώτο σετ με 6-3, δείχνοντας σταθερότητα και καθαρό μυαλό.

Στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα τενίστρια συνέχισε στο ίδιο τέμπο και προηγήθηκε με break, φτάνοντας στο 2-0. Ωστόσο, η Μούχοβα ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι της, εκμεταλλεύτηκε ένα διπλό λάθος της Σάκκαρη και ισοφάρισε. Από εκείνο το σημείο και μετά η Τσέχα πήρε τον έλεγχο των ράλι, πίεσε διαρκώς και με διαδοχικά games έφτασε στο 6-4, στέλνοντας το ματς σε τρίτο σετ.

Στο καθοριστικό σετ της αναμέτρησης, η Μούχοβα ήταν ανώτερη. Με μεγαλύτερη συνέπεια και λιγότερα λάθη, «έσπασε» νωρίς το σερβίς της Σάκκαρη και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης, κλείνοντας το σετ με 6-1 και παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό.