Τζόκοβιτς: «Αισθάνομαι Έλληνας, αλλά πρέπει να μάθω να μιλάω ελληνικά» (video)

Στην Αθήνα επέστρεψε ο Νόβακ Τζόκοβιτς και δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο ΣΕΦ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της EuroLeague.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις παρακολούθησε το παιχνίδι από τις εξέδρες, προσελκύοντας τα βλέμματα των φιλάθλων, και κατά την αποχώρησή του μίλησε στην κάμερα του ANT1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται… Έλληνας, απάντησε με χαμόγελο: «Ναι, ναι. Αλλά πρέπει ακόμα να μάθω ελληνικά. Δεν είμαι πολύ καλός στη γλώσσα, δεν είναι εύκολη». Ο Τζόκοβιτς δεν έκρυψε τη διάθεσή του να έρθει ακόμη πιο κοντά στη χώρα, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη σύνδεσή του με την Ελλάδα.

Όσο για τα οπαδικά του αισθήματα; Ήταν ξεκάθαρος. Η καρδιά του χτυπά πρώτα για τον Ερυθρό Αστέρα, την ομάδα της πατρίδας του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως ο Ολυμπιακός ακολουθεί στις προτιμήσεις του.