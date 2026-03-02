Η απρόσμενη επένδυση του Νόβακ Τζόκοβιτς που ξεκίνησε από μια... μητέρα

Ας τα πάρουμε από την αρχή... Ο γιος της Τζέσικα Ντέιβιντοφ είχε ένα σοβαρό διατροφικό πρόβλημα που ούτε οι ειδικοί μπορούσαν να λύσουν. Τελικά, η μητέρα πήρε την κατάσταση στα χέρια της και συνειδητοποίησε ότι ο γιος της πάσχει από αλλεργία στο καλαμπόκι και ότι πρέπει να εξαλείψει αυτή την τροφή από τη διατροφή του το συντομότερο δυνατό.



Ωστόσο, στην αγορά η προσφορά προϊόντων που δεν περιέχουν καλαμπόκι, ειδικά τα γλυκά, δεν ήταν η καλύτερη, οπότε η Τζέσικα πήρε την κατάσταση στα χέρια της. Άρχισε να ετοιμάζει πράγματα που περιείχαν ρύζι στο σπίτι και να φτιάχνει προϊόντα από αυτό.



Της πήρε πολύ χρόνο μέχρι να βρει τον σωστό συνδυασμό. Αποφάσισε να επενδύσει 150.000 δολάρια στο τελικό της προϊόν και κάλεσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να συμμετάσχει σε όλα αυτά.

Ο Σέρβος έγινε συνιδιοκτήτης μιας εταιρείας που ονομάζεται «Cobfood», η οποία ξεκίνησε ως ένα μικρό κατάστημα, αλλά αναπτύχθηκε σημαντικά μέσα στον πρώτο μήνα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία της Ντέιβιντοφ είχε ήδη κερδίσει 400.000 δολάρια τον Ιανουάριο και εξακολουθεί να αναπτύσσεται.



Προφανώς βρίσκεται στο κατώφλι κάτι επαναστατικού και ο θρύλος του παγκόσμιου τένις φαίνεται ότι ήταν πολύ διορατικός σε αυτή την επένδυση.

Η... εμμονή του Τζόκοβιτς σε θέματα διατροφής



Είναι γνωστό το «κόλλημα» του Νόλε με την σωστή, υγιεινή διατροφή.



Στο βιβλίο του με τίτλο «Serve to Win, the 14-day Gluten-Free Plan for Physical and Mental Excellence», δηλαδή Σσερβίροντας για τη νίκη, το πλάνο δίχως γλουτένη των 14 ημερών για φυσική και πνευματική τελειότητα», εξήγησε τι ακριβώς διατροφολόγιο ακολουθεί. Και είναι ένα διατροφολόγιο στο οποίο παραμένει πιστός χωρίς εξαιρέσεις, όπως συμβαίνει και με τη σκληρή του προπόνηση.

Novak Djokovic: The diet that propelled me to success pic.twitter.com/qLD7Rkt73x — Graham Bensinger (@GrahamBensinger) July 25, 2023

Τον Μάιο του 2020, σε instagram live που έκανε, αποκάλυψε ένα άλλο μυστικό σχετικά με τη διατροφή του. Κι αυτό λέγεται «αυτοφαγία» ή διαλειμματική δίαιτα. Σε αυτό το live είχε δίπλα του και τον Δρ.Ντράγκαν Ιβάνοφ που θεωρείται ειδικός στην εσωτερική παθολογία. Όπως αποκάλυψε ο Τζόκοβιτς μένει 16 συνεχόμενες ώρες δίχως να φάει το παραμικρό, καθώς αυτό είναι μέρος της διαδικασίας που αποκαλείται «αυτοφαγία». «Με το να μην τρώω τίποτα επί 16 ώρες την ημέρα βελτίωσε το πεπτικό μου σύστημα. Κοιμάμαι καλύτερα και έχω περισσότερη ενέργεια», είπε ο Νόλε ο οποίος σε συνέντευξή του αργότερα είπε ότι δεν το κάνει κάθε μέρα αλλά του αρέσει να το κάνει.