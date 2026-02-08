Ο αυστηρός κανόνας που επιβάλλει ο Τζόκοβιτς στα παιδιά του

Πρόσφατα ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράστηκε μια λεπτομέρεια για την ανατροφή των παιδιών του, αποκαλύπτοντας τον κανόνα που ακολουθεί αυστηρά στην ανατροφή των παιδιών του.



Ο Σέρβος τενίστας έχει δείξει σε όλη την καριέρα του ότι δεν παρεκκλίνει από τις πεποιθήσεις του, ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Η απόφασή του να μην εμβολιαστεί κατά του ιού Covid-19 του κόστισε τη συμμετοχή σε μερικά από τα πιο σημαντικά τουρνουά, συμπεριλαμβανομένου του Australian Open το 2022, όπου μετά την άφιξή του στη Μελβούρνη πέρασε δώδεκα ημέρες υπό κράτηση πριν απελαθεί.



Οι ίδιες αρχές ισχύουν και όσον αφορά την οικογένεια. Ο Νόβακ και η σύζυγός του Γελένα, οι οποίοι απέκτησαν έναν γιο, τον Στέφαν, το 2014, και μια κόρη, την Τάρα, τρία χρόνια αργότερα, έχουν σαφή άποψη για ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα της σύγχρονης γονικής μέριμνας: τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Τα παιδιά του Τζόκοβιτς δεν έχουν κινητά τηλέφωνα



Παρόλο που η οικογένεια συνοδεύει συχνά τον Νόβακ στους μεγαλύτερους αγώνες, αποκάλυψε ότι τα παιδιά του δεν έχουν δικά τους τηλέφωνα και δεν θα τα αποκτήσουν μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά.



«Τα παιδιά μου δεν έχουν ακόμα κινητά τηλέφωνα. Η γυναίκα μου κι εγώ συχνά δυσκολευόμαστε με αυτό επειδή παραπονιούνται και λένε: 'Όλοι στο σχολείο έχουν τηλέφωνο εκτός από εμάς'».



Παραδέχεται ότι η κατάσταση είναι δύσκολη λόγω της πίεσης από τους συνομηλίκους, αλλά πιστεύει ότι οι γονείς δεν πρέπει να υποχωρούν μόνο και μόνο επειδή κάτι έχει γίνει συνηθισμένο.



«Δεν έχουν δικό τους τηλέφωνο και δεν θα αποκτήσουν μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά» επιμένει ο «Νόλε».



Ο Τζόκοβιτς εξήγησε ότι είναι αντίθετος με τη νοοτροπία των μαζών, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο επειδή «όλοι το κάνουν».



«Αν όλοι κάνουν κάτι, συμπεριφέρονται σαν αγέλη και πρέπει να τους ακολουθήσεις. Αλλά δεν χρειάζεται πάντα να είναι έτσι. Σε αυτό διαφέρουμε από τους άλλους, επειδή είμαστε επίμονοι στις αποφάσεις μας» λέει.



Όπως και στο γήπεδο, όπου αψήφησε τις αμφιβολίες και έσπασε ρεκόρ, ο Τζόκοβιτς παραμένει συνεπής με τις αρχές του στην προσωπική του ζωή. Για αυτόν, η υγιής ανατροφή και οι σωστές συνήθειες είναι πιο σημαντικές από το να ακολουθεί τις τάσεις, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι ο Στέφαν και η Τάρα θα μείνουν χωρίς κινητά τηλέφωνα για κάποιο χρονικό διάστημα.