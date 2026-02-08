Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο: Που χτίζεται και ποια θα είναι η χωρητικότητα του

Στην Ασία, και συγκεκριμένα στη Χανόι του Βιετνάμ, ξεκίνησε η κατασκευή του μεγαλύτερου γηπέδου στον κόσμο. Το νέο στάδιο, γνωστό ως Trong Dong, θα έχει 135.000 θέσεις, σχεδόν διπλάσιες από το Old Trafford στην Αγγλία.

Το έργο αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της κυβέρνησης, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια Ολυμπιακή Αθλητική Πόλη με προϋπολογισμό περίπου 28 δισεκατομμυρίων λιρών, με στόχο να μετατραπεί η Χανόι σε κέντρο αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Το Trong Dong συνδυάζει στοιχεία της παραδοσιακής βιετναμέζικης κουλτούρας με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Έχει πάρει το όνομά του από το χάλκινο τύμπανο Dong Son, το οποίο είναι σύμβολο του αρχαίου βιετναμέζικου πολιτισμού, που αντιπροσωπεύει το κοινοτικό πνεύμα, τη δύναμη και τη μακροζωία.

Τον περασμένο Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της κατασκευής της Ολυμπιακής Πόλης, με το συνολικό έργο να αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2035, ενώ το στάδιο μερικά χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2028. Μάλιστα, αναμένεται στο μέλλον να φιλοξενηθούν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, εάν και εφόσον το έργο καταφέρει να ολοκληρωθεί στην ώρα του και όλα πάνε βάσει σχεδίου.

🚨BIGGEST STADIUM IN THE WORLD ALERT



🇻🇳 The Trong Dong Stadium project is one of the most ambitious stadium concepts ever proposed. Planned near Hanoi, the venue is designed as a purpose-built football stadium with a projected capacity of around 135,000 seats, which would make… pic.twitter.com/cd0Sa7HqRR — StadiumDB.com (@StadiumDB) February 2, 2026

Ποια στάδια ξεπερνάει σε χωρητικότητα

Το Trong Dong θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο και θα διαθέτει τη μεγαλύτερη αναδιπλούμενη οροφή παγκοσμίως. Θα ξεπεράσει αρχικά το στάδιο Rungrado 1st of May στη Βόρεια Κορέα, που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 114.000 θεατές, αλλά και το στάδιο Χασάν Β' του Μαρόκου, το οποίο κατασκευάζεται ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, με χωρητικότητα περίπου 115.000 θεατών.