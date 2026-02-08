Ο απίθανος τρόπος που βρήκε ποδοσφαιρική ομάδα για να μην υποβιβαστεί

Ένα πρωτοφανές περιστατικό ήρθε να ταράξει τα νερά στο πρωτάθλημα των Μαλδιβών, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ακεραιότητα της διοργάνωσης. Στο φινάλε της σεζόν, η μάχη για την παραμονή εξελίχθηκε όχι μέσα στο γήπεδο, αλλά… στα χαρτιά, με αποφάσεις που επηρέασαν άμεσα την τελική κατάταξη.

Η Γκριν Στριτς και η Βαλένσια βρίσκονταν σε απόλυτη ισορροπία. Ιδιος αριθμός νικών, ισοπαλιών και ηττών, με μοναδική διαφορά τη συνολική διαφορά τερμάτων, όπου η Στριτς είχε μικρό προβάδισμα. Στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, η Γκριν Στριτς είχε μπροστά της την αναμέτρηση με τη Νιου Ριάντ. Αν αγωνιζόταν κανονικά και γνώριζε βαριά ήττα με τέσσερα γκολ διαφορά ή περισσότερα, τότε η Βαλένσια θα εξασφάλιζε την παραμονή.

Αντί όμως να ρισκάρει ένα τέτοιο σενάριο, η Γκριν Στριτς επέλεξε να μην εμφανιστεί καν στο γήπεδο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της λίγκας, ο αγώνας κατοχυρώθηκε υπέρ της Νιου Ριάντ με σκορ 2-0. Ένα αποτέλεσμα «ελεγχόμενο», που διατήρησε τη διαφορά τερμάτων σε επίπεδα ασφαλή για τη Στριτς και οδήγησε τη Βαλένσια στον υποβιβασμό.

🇲🇻 Scandal in the Maldives, where Club Valencia won their final game of the season 2-0 but still needed relegation rivals Green Streets to lose their last match by four goals in order to beat the drop.



To prevent that, Green Streets allegedly forfeited their last match & stayed… pic.twitter.com/ZxXnB8ekeT — The Sweeper (@SweeperPod) February 8, 2026



Η αντίδραση της Βαλένσια ήταν άμεση και έντονη. Με επίσημη καταγγελία προς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των Μαλδιβών, έκανε λόγο για αλλοίωση συνθηκών ανταγωνισμού και χειραγώγηση αποτελέσματος, γνωστοποιώντας παράλληλα την πρόθεσή της να προσφύγει τόσο στη FIFA όσο και στην Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Πλέον, η υπόθεση περνά σε θεσμικό επίπεδο, με το ποδόσφαιρο των Μαλδιβών να δοκιμάζεται σοβαρά σε ζητήματα αξιοπιστίας, κανονισμών και ίσων όρων για όλους.