Συγκλονίζει ο τραυματισμός της Βον - Τρομακτικές σκηνές και στο σκι με αεροδιακομιδή αθλήτριας

Η Λίντσεϊ Βον πήρε τη γενναία απόφαση να αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Ωστόσο, το μεγάλο της όνειρο έλαβε άδοξο τέλος, καθώς ένας σοβαρός τραυματισμός την ανάγκασε να εγκαταλείψει πρόωρα την προσπάθειά της.



Η εμβληματική Αμερικανίδα σκιέρ συμμετείχε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 2018 και έδειχνε αποφασισμένη να επιστρέψει δυναμικά. Στον τελικό της κατάβασης, όμως, μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνησή της, βρήκε με το δεξί της χέρι μία πύλη, γεγονός που της κόστισε την ισορροπία και την οδήγησε σε πτώση. Η Βον κατρακύλησε στην πίστα για αρκετά μέτρα, μέχρι να σταματήσει η πορεία της.



Το ατύχημα «πάγωσε» το Κέντρο Σκι «Tofane» στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, με τους θεατές να παρακολουθούν αποσβολωμένοι και το ιατρικό επιτελείο να επεμβαίνει άμεσα για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Η τρεις φορές Ολυμπιονίκης παρέμεινε στο έδαφος για αρκετά λεπτά, με την αγωνία να είναι έκδηλη.



Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, η 41χρονη αθλήτρια απομακρύνθηκε αεροπορικώς από την πίστα, υπό το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ενώ η διοργάνωση προχώρησε στη διακοπή του αγωνίσματος της γυναικείας κατάβασης.

Νέος τρομακτικός τραυματισμός στο σκι - Αθλήτρια αποχώρησε με ελικόπτερο

Η 25χρονη Μορένο από την Ανδόρα είχε μια τρομακτική προσγείωση ενώ χρειάστηκε να επέμβει και το ελικόπτερο για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.