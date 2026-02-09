Στην εντατική η Λίντσεϊ Βον μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό της - Σταθερή η κατάσταση της

Η 41χρονη Λίντσεϊ Βον, θρύλος του αλπικού σκι και πρώτη Αμερικανίδα κάτοχος χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου το 2010 τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και νοσηλεύεται στην εντατική μετά από πτώση που υπέστη μόλις 13 δευτερόλεπτα αφού ξεκίνησε την κατάβαση στο Μιλάνο-Κορτίνα 2026 στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Βον είχε φτάσει στην κορυφή των ειδήσεων όλο το τελευταίο διάστημα, καθώς προσπάθησε να αγωνιστεί παρά το γεγονός ότι είχε υποστεί ρήξη προσθίου χιαστού (ACL) στο αριστερό της γόνατο μόλις μία εβδομάδα πριν από τον αγώνα. Αυτή η ρήξη δεν την σταμάτησε με την αθλήτρια να επιλέγει να φορέσει ειδικό νάρθηκα και να δηλώνει αποφασισμένη να κυνηγήσει ακόμη ένα μετάλλιο, σε μια προσπάθεια που θα σήμαινε πολλά για την κληρονομιά της.

Στην ίδια την κατάβαση, χτύπησε σε πύλη και έπεσε άσχημα, προκαλώντας αμέσως ανησυχία στους θεατές και τους συναθλητές της. Η εικόνα του ατυχήματος ήταν σοκαριστική και η Βον χρειάστηκε αεροδιακομιδή με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Ca’ Foncello στο Τρεβίζο της Ιταλίας για άμεση φροντίδα και εξετάσεις.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο προχώρησαν σε τουλάχιστον δύο χειρουργικές επεμβάσεις για να σταθεροποιήσουν το κάταγμα στο αριστερό της πόδι και να αποτρέψουν επιπλοκές. Η προσωπική της ιατρική ομάδα και Ιταλοί χειρουργοί συνεργάστηκαν στην προσπάθεια, και η κατάσταση της χαρακτηρίζεται σταθερή αν παραμένει υπό σοβαρή παρακολούθηση στην εντατική.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση στον κόσμο του αθλητισμού για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι αθλητές όταν επιστρέφουν από τραυματισμούς και για το πότε είναι «σωστό» ή «επικίνδυνο» να αγωνίζονται παρά τον πόνο. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι τόνισε ότι τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τον ίδιο τον αθλητή, αναγνωρίζοντας την τεράστια εμπειρία και τον προσωπικό κίνδυνο.

Αυτή η πτώση βάζει πιθανό τέλος στη σπουδαία καριέρα της Βον, που μετρά πολλά χρόνια στην κορυφή του παγκόσμιου σκι και πρόσφατα είχε επιστρέψει μετά από χορηγούμενη αντικατάσταση στο άλλο της γόνατο πριν από την επιστροφή της στις πίστες.

Πολλοί τη θεωρούν πλέον ένα ζωντανό σύμβολο της αντοχής και του πάθους για το άθλημα, όμως αυτή η στιγμή θα μείνει ως μία από τις πιο δραματικές στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.