Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ουκρανός αθλητής αποκλείστηκε για κράνος στη μνήμη νεκρών αθλητών

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) να αποκλείσει τον Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Ο Ουκρανός αθλητής του skeleton τέθηκε εκτός διοργάνωσης λόγω του «κράνους μνήμης» που φορούσε, το οποίο έφερε απεικονίσεις 24 Ουκρανών αθλητών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (12/2), έπειτα από συνάντηση που είχε ο Χεράσκεβιτς με την πρόεδρο της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, στον χώρο διεξαγωγής των αγωνισμάτων sliding. Η ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε ήδη ότι θα προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS).

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, προσφέρθηκε στον αθλητή η δυνατότητα να επιδείξει το κράνος πριν από την έναρξη και μετά το τέλος του αγώνα, καθώς και να αγωνιστεί με μαύρο περιβραχιόνιο. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του: «Αποκλείστηκα από τον αγώνα. Δεν θα ζήσω τη δική μου Ολυμπιακή στιγμή».