Απόστολος Αγγέλης: Η ιστορία του πρώτου Έλληνα που συμμετείχε σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Απόστολος Αγγέλης έκανε το ντεμπούτο του για την ελληνική ομάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», συμμετέχοντας στον προκριματικό αγώνα σπριντ αντοχής με κλασική τεχνική στο Τερέσο Cross Country Skiing Stadium.





Ο 33χρονος Έλληνας αθλητής από τον Ανήλιο Μετσόβου διένυσε τα 1,5 χλμ. της διαδρομής σε 4:06.03, τερματίζοντας στην 92η θέση μεταξύ 95 συμμετεχόντων.



Στην προημιτελική φάση προκρίθηκαν οι 30 πρώτοι, με τον τελευταίο να είναι ο Σουηδός Γιόχαν Χάγκστρεμ, ο οποίος ολοκλήρωσε την απόσταση σε 3:18.73. Από την άλλη, ο ταχύτερος όλων ήταν ο Γιόχανες Κλάεμπο με χρόνο 3:07.37.

Οι εκπρόσωποι της χώρας μας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες



Η Ελλάδα εκπροσωπείται από δύο άνδρες και τρεις γυναίκες, ίδιο αριθμό με τους προηγούμενους Χειμερινούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2022.



Στα αγωνίσματα των δρόμων αντοχής θα αγωνιστούν ο Απόστολος Αγγέλης στα 15χλμ ελεύθερο ανδρών, η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου στα 10χλμ ελεύθερο γυναικών και η Νεφέλη Τίτα στα 10χλμ ελεύθερο καθώς και στο κλασσικό σπριντ γυναικών. Στο αλπικό σκι θα συμμετάσχουν οι Μαρία-Ελένη Τσιόβολου στη γιγαντιαία κατάβαση και στο σλάλομ γυναικών και Αλέξανδρος Γκιννής στο σλάλομ ανδρών.

Ποιος είναι ο Απόστολος Αγγέλης που έγραψε ιστορία

Screenshot

Ο Απόστολος Αγγέλης είναι Έλληνας αθλητής του πατινάζ ταχύτητας μεγάλης πίστας, που έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας που συμμετείχε σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο συγκεκριμένο άθλημα.



Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελλάδα, χωρίς τις υποδομές και την παράδοση των χωρών του πάγου, ο Αγγέλης κατάφερε με προσωπικές θυσίες και συνεχή δουλειά να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου αθλητισμού. Αγωνίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκπροσωπώντας τη χώρα σε ένα άθλημα όπου η ελληνική παρουσία ήταν μέχρι τότε ανύπαρκτη.



Η πορεία του χαρακτηρίζεται από επιμονή, πειθαρχία και πρωτοπορία, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον ελληνικό χειμερινό αθλητισμό και παράδειγμα για αθλητές που προσπαθούν να διακριθούν πέρα από τα «στερεότυπα» της χώρας τους.