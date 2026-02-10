Υπόθεση Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα τα αρχεία που «καίνε» τον Φρανκ Ριμπερί

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) έδωσε στη δημοσιότητα εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία περιλαμβάνονται αναφορές σε πλήθος διασημοτήτων, επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Στα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το US DOJ, γίνεται αναφορά και στο όνομα του Φρανκ Ριμπερί. Το σχετικό έγγραφο είναι προσβάσιμο μέσω συνδέσμου, με το όνομα του πρώην διεθνή Γάλλου ποδοσφαιριστή να εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σελίδα 26.

Σημειώνεται ότι η παρουσία ονομάτων στα συγκεκριμένα αρχεία δεν συνεπάγεται αυτομάτως ποινική ευθύνη. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, πολλά από τα πρόσωπα που αναφέρονται δεν κατηγορούνται ούτε τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία. Η δημοσιοποίηση περιλάμβανε περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες.

Ακολουθούν αποσπάσματα από όσα αναφέρονται στο έγγραφο:

Σελίδα 26: «Σε [διαγραμμένο] γύρω από το [διαγραμμένο], ο Φρανκ Ριμπερί προσπάθησε να με χτυπήσει ενώ βρισκόμουν στον κήπο μου, έχοντας αποκτήσει τον αριθμό και τη διεύθυνσή μου. Αστυνομικοί από [διαγραμμένο] τον περικύκλωσαν και τον οδήγησαν πίσω στο αυτοκίνητό του».

Στο ίδιο σημείο γίνεται αναφορά στην έκπληξη του αφηγητή για την εμφάνιση κυκλωμάτων πορνείας, τονίζοντας ότι μετά από χρόνια είχε απαλλαγεί από έναν κακοποιητικό οικογενειακό κύκλο και είχε επανενωθεί με τη μητέρα του, όμως ένιωθε πως «ένα κομμάτι του κόσμου της πορνείας επέστρεφε για να τον διεκδικήσει».

Επίσης στη σελίδα 26 αναφέρεται: «Θυμάμαι ότι ο Σιλβέν Κορμιέ είναι ο δικηγόρος του πρώην διεθνή Καρίμ Μπενζεμά».

Σελίδα 28: «Τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο του 2002, ο Σιλβέν Κορμιέ προσλήφθηκε [διαγραμμένο] ως ασκούμενος δικηγόρος. Το πρόσωπό του μου ήταν οικείο. Χρόνια πριν είχε ξυλοκοπήσει την πρώην σύντροφό του μπροστά μου σε χώρο διασκέδασης και της είχα προτείνει να καταθέσει μήνυση. Αργότερα εμφανίστηκε μαζί με τον Φρανκ Ριμπερί και παρενέβη η Δικαστική Αστυνομία των Βερσαλλιών, καθώς είχε ζητήσει να του φέρουν 14χρονα κορίτσια».

Σελίδα 30: «Μετά την ενηλικίωσή μου, γύρω στο [διαγραμμένο] και τα επόμενα χρόνια, είδα να με προσεγγίζουν άτομα όπως ο Φρανκ Ριμπερί. Η εμπλοκή του στον κόσμο της πορνείας, μέσω του συνεργάτη του Σιλβέν Κορμιέ, ποινικολόγου στη Λιόν [διαγραμμένο], δεν χρειάζεται περαιτέρω απόδειξη. Ο τελευταίος με ξυλοκόπησε λέγοντας: “Ο Φρανκ μου ζήτησε να το κάνω”».

Σε αυτό το στάδιο, το συγκεκριμένο υλικό δεν συνιστά κατηγορητήριο ούτε απόδειξη ενοχής για τα πρόσωπα που αναφέρονται στα αρχεία. Το πώς θα αξιοποιηθούν ή θα εξεταστούν περαιτέρω τα στοιχεία παραμένει άγνωστο. Υπενθυμίζεται ότι σε άσχετη υπόθεση το 2010, ο Ριμπερί συγκαταλεγόταν σε τέσσερις ποδοσφαιριστές –μεταξύ αυτών και ο Καρίμ Μπενζεμά– που κατηγορήθηκαν για συναλλαγή με ανήλικη εκδιδόμενη. Το 2014, τα γαλλικά δικαστήρια έθεσαν την υπόθεση στο αρχείο τόσο για τον Ριμπερί όσο και για τον Μπενζεμά.