Jutta Leerdam: Ποια είναι η «βασίλισσα του πάγου» που μαγνητίζει τα βλέμματα των ανδρών (pic)

Η Jutta Leerdam έκανε το απόλυτο «mic drop» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026. Μέσα σε ένα κατάμεστο στάδιο 7.000 θεατών, η 27χρονη Ολλανδή «πέταξε» στον πάγο, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1.000 μ. πατινάζ ταχύτητας και διέλυσε το Ολυμπιακό ρεκόρ με χρόνο 1:12.31.

⏱️ It’s a new Olympic Record in the speed skating women's 1000m! 🤩



With a time of 1:12.59, Jutta LEERDAM [NED] takes the #Gold in speed skate style at #MilanoCortina2026! 👏#OMEGA | #OMEGAOfficialTimekeeper | @isuspeedskating | @TeamNLtweets pic.twitter.com/sfG91TmmUj — The Olympic Games (@Olympics) February 9, 2026



Στο τελευταίο ζευγάρι του τελικού, η Leerdam άφησε πίσω της τη συμπατριώτισσά της Φέμκε Κοκ (1:12.59), βάζοντας το όνομά της στην παγκόσμια ελίτ και το κοινό να σηκώνεται όρθιο. Αυτό όμως ήταν μόνο η μισή ιστορία.



Χρυσό, ρεκόρ και… love story



Την ώρα που η Leerdam περνούσε τη γραμμή τερματισμού, οι κάμερες έπιασαν τον Jake Paul στις εξέδρες. Συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια, πανηγύριζε τη νίκη της γυναίκας του, σε μία από τις πιο viral στιγμές των Αγώνων.

Η «βασίλισσα του πάγου» δεν κατέκτησε μόνο το Ολυμπιακό χρυσό που της έλειπε από το Πεκίνο 2022, αλλά έγινε και η πρώτη Ολλανδή αθλήτρια με χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Αγώνες του 2026.



Από το βάθρο… στα εκατομμύρια followers



Με 5,5 εκατομμύρια followers, παρουσία στο Madame Tussauds και ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του πλανήτη, η Jutta Leerdam έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τα στενά όρια του αθλητισμού.



Junior παγκόσμια πρωταθλήτρια, έξι φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, ασημένια Ολυμπιονίκης το 2022 και πλέον χρυσή, με ρεκόρ και όλο τον κόσμο να μιλάει γι’ αυτήν.

