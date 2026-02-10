Super Bowl: Πόσα χρήματα έβγαλαν όσοι παρίσταναν τους... θάμνους στο halftime show του Bad Bunny

Κατά καιρούς ακούμε για διάφορα παράξενα επαγγέλματα και τρόπους να βγάλεις περισσότερα χρήμαρα, αλλά το halftime show του φετινού Super Bowl με τον Bad Bunny έδωσε την ευκαιρία σε εκατοντάδες να βγάλουν χρήματα με έναν άκρως διασκεδαστικό και... διακριτικό τρόπο.

Το halftime show του Super Bowl LX με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny έγραψε τη δική του ιστορία, αφήνοντας στο τέλος θετικό πρόσημο, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Το εντυπωσιακό σκηνικό που στήθηκε στο κέντρο του Levi's Stadium, στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, έδωσε έντονο λατινοαμερικανικό χρώμα, με τον Πορτορικανό καλλιτέχνη να κυριαρχεί επί σκηνής.

Στο φαντασμαγορικό σόου συμμετείχαν μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Lady Gaga και ο Ρίκι Μάρτιν, καθώς και δεκάδες χορευτές. Ωστόσο, κάποιοι από τους συμμετέχοντες που έκλεψαν την παράσταση δεν αποκάλυψαν ποτέ τα πρόσωπά τους, και παρ’ όλα αυτά εξασφάλισαν ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό μεροκάματο.

NFL Exec: But how will we get the trees on and off the field so quickly?



Bad Bunny: Hear me out…



pic.twitter.com/w0svFm1czc — Mariner Menace (@MarinerMenace) February 9, 2026

Συγκεκριμένα, σε ένα από τα πιο ευρηματικά στιγμιότυπα του show, δεκάδες κομπάρσοι εμφανίστηκαν ντυμένοι ως… θάμνοι, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα καθώς μπαινόβγαιναν στον αγωνιστικό χώρο, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Σύμφωνα με τον αναλυτή αθλητικών επιχειρήσεων του The Action Network, Ντάρεν Ρόβελ, οι κομπάρσοι που υποδύθηκαν τους «θάμνους» αμείφθηκαν με 1.309 δολάρια ο καθένας. Εκτός από την εμφάνισή τους στο halftime show, συμμετείχαν συνολικά σε περίπου 70 ώρες προβών και προετοιμασίας, που διήρκεσαν οκτώ ημέρες.

People inside trees were paid $18.70 an hour for 70 hours of work ($1,309).



Included 8 days of rehearsals + Game Day. https://t.co/dEO40GOhje — Darren Rovell (@darrenrovell) February 9, 2026

Αντίθετα, ο ίδιος ο Bad Bunny δεν έλαβε καμία αμοιβή για τη συμμετοχή του, παρά το γεγονός ότι ήταν ο κεντρικός πρωταγωνιστής. Άλλωστε, παραδοσιακά οι καλλιτέχνες δεν πληρώνονται για το halftime show του Super Bowl, καθώς θεωρείται η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή διαφήμιση παγκοσμίως για την καριέρα τους.