Super Bowl: Το εντυπωσιακό stage του Bad Bunny στήθηκε σε μόλις επτά λεπτά

Η φαντασμαγορική εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl, την Κυριακή (8/2), εξελίχθηκε σε μια πολυεπίπεδη ωδή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, τοποθετώντας τη λατινική κουλτούρα στο επίκεντρο της μεγαλύτερης αθλητικής σκηνής του πλανήτη.

Ο 31χρονος σταρ, που αναδείχθηκε ως ο δημοφιλέστερος καλλιτέχνης παγκοσμίως για το 2025 σύμφωνα με το Spotify, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος που τραγούδησε εξολοκλήρου στα ισπανικά στα 60 χρόνια του NFL. Το 14λεπτο σόου περιλάμβανε εμφανίσεις-έκπληξη από Lady Gaga και Ricky Martin, αλλά και Pedro Pascal, Cardi B, Karol G και Jessica Alba, οι οποίοι χόρευαν στη βεράντα της εμβληματικής «casita».

Το halftime show του Bad Bunny στο Super Bowl έκλεψε την παράσταση, όχι μόνο για το θέαμα και τις εκπλήξεις του, αλλά και για την απίστευτη ταχύτητα με την οποία στήθηκε η σκηνή. Όπως φαίνεται στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, το εντυπωσιακό stage χρειάστηκε μόλις επτά λεπτά για να είναι πλήρως έτοιμο.