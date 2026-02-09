Tα αδέλφια Αντετοκούνμπο είδαν Super Bowl και Bad Bunny παρέα με τον Σιάο

Το Super Bowl 60 στο Levi's Stadium του Σαν Φρανσίσκο δεν αποτέλεσε πόλο έλξης αποκλειστικά για τους φίλους του NFL, αλλά και για παγκοσμίου φήμης σταρ του αθλητισμού και όχι μόνο. Ανάμεσα στους αστέρες που παρακολούθησαν την αναμέτρηση των Πάτριοτς με τους Σίχοκς ήταν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak», εκμεταλλευόμενος το κενό στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Μπακς βρέθηκε στις κερκίδες για να ζήσει από κοντά τη μεγάλη γιορτή του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Δεν ήταν όμως μόνος. Μαζί του βρέθηκαν τα αδέρφια του, Θανάσης και Άλεξ, ενώ την παρέα συμπλήρωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης και στενός φίλος της οικογένειας, Ρίτσαρντ Σιάο. Οι τέσσερις άνδρες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τόσο τον αγώνα όσο και το φαντασμαγορικό halftime show του Bad Bunny, σε μια βραδιά όπου το ενδιαφέρον της αθλητικής υφηλίου ήταν στραμμένο αποκλειστικά στην Καλιφόρνια.