NBA: Οι Μπακς άλωσαν την Οκλαχόμα παρά την απουσία του Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς πέτυχαν μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 110-93. Παρά την απουσία του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα «Ελάφια» παρουσίασαν ένα συμπαγές σύνολο, υποχρεώνοντας τους πρωτοπόρους της Δύσης σε μια απρόσμενη εντός έδρας ήττα.

Κορυφαίος για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ουσμάν Ντιένγκ, ο οποίος με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ κυριάρχησε στο παρκέ, ενώ πολύτιμες βοήθειες προσέφεραν οι Γκριν (17π.) και Πόρτις (15π.). Οι Θάντερ, αγωνιζόμενοι χωρίς τον ηγέτη τους Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, δυσκολεύτηκαν επιθετικά, με τον Τσετ Χόλμγκρεν (16π., 13ρ.) να παλεύει ουσιαστικά μόνος.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, ξεχώρισε η επιστροφή του Νίκολα Τόπιτς στα γήπεδα, λίγους μήνες μετά τη μάχη του με τον καρκίνο. Με το αποτέλεσμα αυτό, το Μιλγουόκι βελτίωσε το ρεκόρ του στο 23-30, παραμένοντας ζωντανό στο κυνήγι των Play-In, ενώ η Οκλαχόμα υποχώρησε στο 42-14.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-30, 55-67, 73-89, 93-110