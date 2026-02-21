NBA: Τρίτη σερί νίκη οι Μπάκς χωρίς Γιάννη - σάρωσαν οι Χιτ και «διπλό» θρίλερ για τους Καβαλίερς

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση από το διάλλειμα του All Star κάνοντας την τρίτη τους σερί νίκη απέναντι στους Νιου Όρλινς Πέλικανς με 139-118, μάλιστα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Μαϊάμι Χιτ σάρωσαν την Ατλάντα επικρατώντας των Χοκς, ενώ οι Κλίβελαντ Κάβαλιερς κατάφεραν τελικά να επικρατήσουν των Σάρλοτ Χόρνετς σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ.

Μιλγουόκι Μπακς - Νιου Όρλινς Πέλικανς 139-118

Οι Μπάκς δεν μπήκε καλά στο ματς και την πρώτη περίοδο ήταν πίσω στο σκορ με 38-33, όμως στην δεύτερη περίοδο ανέβασαν την ένταση και κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο με το σκορ 71-65 υπέρ τους. Παρόλο που αγωνίστηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το Μιλγουόκι έδειξε την ανωτερότητά του στο δεύτερο ημίχρονο, και με επτά παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων και τρεις εξ αυτών να ξεπερνούν τους 20, έφτασε στην νίκη με 139-118.

Τρομερός Ράιαν Ρόλινς για τα «ελάφια», με 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ από πλευράς Πέλικανς, ξεχώρισε ο Ζάιον Ουίλιαμσον με 32 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Οι Μπακς βρίσκονται σε καλό φεγγάρι, και με την τρίτη τους σερί νίκη στο NBA βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 23-30, παραμένοντας στη μάχη για το play-in tournament.

Ατλάντα Χοκς - Μαϊάμι Χιτ 97-128

Οι Μαϊάμι Χιτ βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, και αυτό επιβεβαιώθηκε και μετά το διπλό στην έδρα των Χοκς με 97-128. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά στο ματς και προηγήθηκαν στην πρώτη περίοδο, είδαν όμως τους γηπεδούχους να αντιδρούν στη δεύτερη και να μειώνουν τη διαφορά στους έξι πόντους (51-57 στο ημίχρονο). Στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι Χιτ ήταν καταιγιστικοί σημειώνοντας 71 πόντους ενώ δέχτηκαν μόλις 46 και πήραν μια άνετη νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 30-27 και πλησιάζοντας την απευθείας είσοδο στα playoffs.Καλύτερος παίκτης των φιλοξενούμενων ήταν ο Τάιλερ Χίρο, ο οποίος τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για την Ατλάντα ο Τζέιλεν Τζόνσον είχε 16 πόντους, 16 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Σάρλοτ Χόρνετς - Κλίβελαντ Κάβαλιερς 113-118

Οι Κλίβελαντ Κάβαλιερς επικράτησαν των Χόρνετς στο Σάρλος με 113-118 σε μια μάχη που κρίθηκε στο τέλος. Οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά στο σκόρ από την αρχή της αναμέτρησης και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι με 59-53, όμως οι Χόρνετς έβγαλαν αντίδραση στο τριτο δεκάλεπτο και κατάφεραν να φέρουν το ματς στον πόντο 90-89, βάζοντας φωτιά στην αναμέτρηση. Οι Κάβαλιερς κατάφεραν να βρούν λύσεις και τελικά να επικρατήσουν σε έν ματς θρίλερ με κορυφαιο για το Κλίβελαντ τον Τζάρετ Άλεν με 26 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους Χόρνετς ξεχώρισε ο ρούκι Κον Κνίπελ με 33 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.