Τρομερό σκηνικό στο NBA: Ο Γιόκιτς πιάστηκε στα χέρια με τον Ντορτ που τον πέταξε στο παρκέ (video)

Απίστευτο περιστατικό στην τέταρτη περίοδο του αγώνα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Ντένβερ Νάγκετς. Οι πρωταθλητές του NBA κέρδισαν (127-121) στην παράταση, όμως ο αγώνας σημαδεύτηκε από το άγριο επεισόδιο ανάμεσα στον Νίκολα Γιόκιτς και τον Λούγκεντζ Ντορτ.

Περίπου 8 λεπτά πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας, ο Ντορτ εμπόδισε με το σώμα του τον Γιόκιτς, που έτρεχε στην επίθεση. Ο Σέρβος σούπερ σταρ σωριάστηκε στο παρκέ, οι δυο τους πιάστηκαν στα χέρια και μετά από περίπου δύο λεπτά έντασης, οι διαιτητές απέβαλαν τον Ντορτ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς, αλλά και ο Τζέιλιν Γουίλιαμς δέχθηκαν από μία τεχνική ποινή και μετά από διακοπή τριών λεπτών, ο αγώνας συνεχίστηκε.

Η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο τελευταίους πρωταθλητές του NBA κρίθηκε στην παράταση έπειτα από ισοπαλία (107-107) στην κανονική διάρκεια και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με κορυφαίο τον Γκίλτζιους Αλεξάντερ, που έβαλε 36 πόντους και μοίρασε 9 ασίστ, εξασφάλισαν τη νίκη.