ΝΒΑ: Ο «καυτός» Πόρτερ κάλυψε το κενό του Γιάννη και «λύγισε» τους Χιτ (video)

Σε μια βραδιά που το Μιλγουόκι χρειαζόταν προσωπικότητες για να βγουν μπροστά, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ύψωσε ανάστημα. Παρά την απουσία του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς παρουσίασαν ένα εξαιρετικά συμπαγές σύνολο και επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 128-117.

Ο Πόρτερ πραγματοποίησε την κορυφαία του φετινή εμφάνιση, αναλαμβάνοντας ρόλο ηγέτη στο παρκέ. Στα 37 λεπτά που αγωνίστηκε, σημείωσε 32 πόντους (με 2/4 τρίποντα), ενώ η προσφορά του ήταν καθολική, γεμίζοντας τη στατιστική του με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Η πολυφωνία στην επίθεση των «Ελαφιών» ήταν το κλειδί για το Μιλγουόκι, με τους Μπόμπι Πόρτις και Ράιαν Ρόλινς να προσθέτουν από 21 πόντους έκαστος, δίνοντας τις απαραίτητες λύσεις όταν το Μαϊάμι προσπάθησε να πιέσει. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Κάιλ Κούζμα, ο οποίος σταμάτησε στους 19 πόντους.

Πισωγύρισμα για το Μαϊάμι

Για την ομάδα του Έρικ Σποέλστρα, ο Νόρμαν Πάουελ πάλευε σχεδόν μόνος στην επίθεση με 26 πόντους.. Οι Χιτ παρουσίασαν επιθετική δυστοκία σε κρίσιμα σημεία, επιτρέποντας στο Μιλγουόκι να διατηρεί τον έλεγχο του ρυθμού στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Το κυνήγι των Play-In

Με αυτή τη νίκη, την τέταρτη στους τελευταίους πέντε αγώνες, οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 25-31. Αν και παραμένουν στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, η απόστασή τους από τους 10ους Χόρνετς παραμένει αναστρέψιμη, δεδομένου ότι το Μιλγουόκι έχει τρία παιχνίδια λιγότερα. Αντίθετα, οι Χιτ (31-28) υπέστησαν μια ήττα που τους απομακρύνει από τον στόχο της απευθείας πρόκρισης στα Playoffs.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-29, 63-58, 89-93, 128-117.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα

Ιντιάνα Πέισερς - Φιλαδέλφεια 76ers 114-135

Ατλάντα Χοκς - Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 119-98

Μπρούκλιν Νετς - Ντάλας Μάβερικς 114-123

Τορόντο Ράπτορς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 107-116

Νιου Όρλεαν Πέλικανς - Γκόλντεν Στέι Γουόριορς 113-109

Σικάγο Μπουλς - Σάρλοτ Χόρνετς 99-131

Φοίνιξ Σανς - Μπόστον Σέλτικς 81-97