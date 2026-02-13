Σπορ NBA Μπάσκετ Λεμπρόν Τζέιμς Λος Άντζελες Λέικερς

Έγραψε ιστορία ο Λεμπρόν: Έγινε ο γηραιότερος παίκτης με triple-double στο ΝΒΑ (vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει triple-double.

Σε μια βραδιά που θα μείνει για πάντα στα βιβλία των ρεκόρ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απέδειξε για πολλοστή φορά πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Στην άνετη επικράτηση των Λος Άντζελες Λέικερςεπί των Ντάλας Μάβερικς με 124-104, ο «Βασιλιάς» έγινε ο γηραιότερος καλαθοσφαιριστής στην ιστορία του NBA που επιτυγχάνει triple-double.

Διανύοντας το 41ο έτος της ηλικίας του (41 ετών και 44 ημερών), ο ηγέτης των «Λιμνανθρώπων» κυριάρχησε στο παρκέ και με 28 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ έφτασε στο 123ο triple-double και προσπέρασε τον θρυλικό Καρλ Μαλόουν, ο οποίος κατείχε το σχετικό ρεκόρ από το 2003, όντας τότε 40 ετών.

Η νίκη των Λέικερς (33-21), που είχαν σε εξαιρετική μέρα και τον Ρούι Χατσιμούρα (21 πόντοι), βύθισε ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια τους Μάβερικς. Η ομάδα του Τέξας, αγωνιζόμενη χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς, συμπλήρωσε εννέα συνεχόμενες ήττες, καταγράφοντας το χειρότερο αρνητικό σερί του συλλόγου τα τελευταία 28 χρόνια.

