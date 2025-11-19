23 χρόνια βασιλείας: Ο ΛεΜπρόν συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέστρεψε στο παρκέ για πρώτη φορά φέτος και οδήγησε τους Λέικερς σε μια άνετη νίκη με 140-126 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, σε ένα βράδυ όπου γράφτηκε και πάλι ιστορία. Με αυτή την εμφάνιση, ο «Βασιλιάς» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που αγωνίζεται για 23η σεζόν, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Βινς Κάρτερ(22 σεζόν).

Ο Τζέιμς είχε 11 πόντους, 12 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 30 λεπτά συμμετοχής, ενώ οι Λέικερς σημείωσαν νέο φετινό ρεκόρ πόντων. Με ένα drive στο τρίτο δεκάλεπτο, συνέχισε και το απίστευτο προσωπικό του σερί, 1.293 συνεχόμενα παιχνίδια με διψήφιο σκορ, νούμερο που τρέχει αδιάκοπα από τις 6 Ιανουαρίου 2007.

Ο ΛεΜπρόν, που είναι ήδη ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών, ο πλησιάζει και άλλες ιστορικές λίστες.

Βρίσκεται πλέον 50 ματς πίσω από τον Ρόμπερτ Πάρις για την πρώτη θέση σε συνολικές εμφανίσεις και απέχει 496 ασίστ από τον Τζέισον Κιντ, που κατέχει την τρίτη θέση στην αντίστοιχη κατάταξη.

Με τα δύο τρίποντα που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο, άφησε πίσω του και τον Ρέτζι Μίλερ, ανεβαίνοντας στο Νο. 6 όλων των εποχών σε εύστοχα τρίποντα.

Συνοψίζοντας, ο «Βασιλιάς» είναι Νο1 σκόρερ στην ιστορία του NBA, 2ος σε συμμετοχές, 4ος σε ασίστ, 6ος σε εύστοχα τρίποντα, 6ος στα κλεψίματα και 7ος στα αμυντικά ριμπάουντ. Με μία λέξη; Κυριαρχία.

Οι παίκτες με τις περισσότερες σεζόν στην ιστορία του NBA

23 σεζόν

ΛεΜπρόν Τζέιμς (2003–σήμερα)

22 σεζόν

Βινς Κάρτερ (1998–2020)

21 σεζόν

Ντιρκ Νοβίτσκι (1999–2019)

Κέβιν Γκαρνέτ (1995–2016)

Κέβιν Γουίλις (1984–2007)

Ρόμπερτ Πάρις (1976–1997)

Κρις Πολ (2005–σήμερα)

20 σεζόν