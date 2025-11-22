Κρις Πολ: Τέλος εποχής – O θρυλικός γκαρντ αποσύρεται στο τέλος της σεζόν

Ο Κρις Πολ ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία στη σπουδαία καριέρα του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, ο 40χρονος γκαρντ των ΛΑ Κλίπερς θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της φετινής, 21ης, σεζόν του στο ΝΒΑ.

Ο Πολ, ένας από τους κορυφαίους πόιντ γκαρντ όλων των εποχών, μετρά 12 συμμετοχές σε All-Star Games, 11 επιλογές σε All-NBA ομάδες, 9 παρουσίες στις καλύτερες αμυντικές πεντάδες και φυσικά ανήκει στη λίστα των 75 μεγαλύτερων παικτών στην ιστορία της λίγκας, ενώ το 2006 είχε αναδειχθεί Rookie της χρονιάς.

Εδώ και μήνες υπήρχαν ενδείξεις ότι αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά του, και ο ίδιος το υπαινίχθηκε το πρωί του Σαββάτου στα social media γράφοντας:

«Τι διαδρομή… Έμειναν ακόμα τόσα… ΕΥΓΝΩΜΩΝ για αυτή την τελευταία χρονιά!!»

Το αποχαιρετιστήριο ταξίδι του ξεκίνησε στη γενέτειρα του, τη Βόρεια Καρολίνα, όπου οι Κλίπερς κέρδισαν τους Χόρνετς (131-116). Αρχίζει να πέφτει και η αυλαία μιας καριέρας που είναι δεδομένο ότι θα τον οδηγήσει στο Hall of Fame.