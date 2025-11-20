Ο κύβος ερρίφθη: Αποκαλύφθηκαν οι τρεις πρώτες ομάδες του NBA Europe

Η επέκταση του NBA στην Ευρώπη είναι ένα από τα μεγαλεπήβολα σχέδια της κορυφαία λίγκας μπάσκετ του πλανήτη. Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές πολλές λεπτομέρειες για το εγχείρημα, ο Μαρκ Τέιτουμ δήλωσε στο The Athletic ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου είναι μεταξύ των ομάδων που ο οργανισμός του NBA έχει εξετάσει για την έναρξη της διοργάνωσης.



Είναι η πρώτη φορά που κάποιος παράγοντας του οργανισμού του NBA αποκαλύπτει οτιδήποτε σχετικά. Ο αναπληρωτής επίτροπος της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη δήλωσε ότι στη νέα διοργάνωση θα συμμετέχουν 16 ομάδες και να υπάρχουν 10-12 μόνιμα μέλη.

Bidding for NBA Europe franchises is expected to begin in the first quarter of 2026, with NBA Deputy Commissioner Mark Tatum today describing an almost imminent overseas league that would launch in 2027. .https://t.co/lbw5m5u64D — Sports Business Journal (@SBJ) November 20, 2025

Ο Τέιτουμ μίλησε στο συνέδριο Dealmakers του Sports Business Journal και επιβεβαίωσε ότι το NBA έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με πολλούς πιθανούς επενδυτές. Ο Επίτροπος Άνταμ Σίλβερ συναντήθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης αυτό το καλοκαίρι.



Το NBA Europe θα περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν, πιθανώς μέσω του BCL. Ο Τέιτουμ δήλωσε ότι η σεζόν των play-in πιθανότατα θα είναι το 2027-28, με το πλήρες πρωτάθλημα να ξεκινά το 2028-29.



«Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ακόμα», δήλωσε ο Τέιτουμ στο The Athletic. «Κάνουμε συζητήσεις με πολλούς πιθανούς επενδυτές στο οικοσύστημα. Αυτά ήταν παραδείγματα πιθανών ομάδων», σημείωσε ο αναπληρωτής επίτροπος του NBA. Ο Τέιτουμ ανέφερε ακόμη ότι οι ομάδες της EuroLeague δεν θα έχουν δέσμευση με τη διοργάνωση μετά τη σεζόν 2025-2026. Η αναφορά αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο Παούλιους Μοτεγιούνας που ανέφερε ότι η συμφωνία με την IMG «έδενε» 13 ομάδες έως το 2035-36, αν και υπάρχουν ρήτρες εξαίρεσης.



«Καταλαβαίνω ότι αυτές οι άδειες λήγουν στο τέλος του επόμενου έτους», είπε ο Τέιτουμ. «Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει αυτήν την άδεια», συμπλήρωσε ο Αμερικανός παράγοντας.



Ο Τέιτουμ μοιράστηκε και το όραμά του για μία διοργάνωση NBA Cup με αγώνες προετοιμασίας όπου θα συμμετείχαν και ευρωπαϊκές ομάδες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κατηγορίας NBA ανά ήπειρο. Το NBA λειτουργεί ήδη το Basketball Africa League και επέστρεψε στην Κίνα φέτος για πρώτη φορά από το 2019.