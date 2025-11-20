Ο κύβος ερρίφθη: Αποκαλύφθηκαν οι τρεις πρώτες ομάδες του NBA Europe
Ο Μαρκ Τέιτουμ... άναψε φως για το NBA Europe, αποκαλύπτοντας επαφές με ομάδες και σχέδια για preseason NBA Cup με ευρωπαϊκή συμμετοχή.
Η επέκταση του NBA στην Ευρώπη είναι ένα από τα μεγαλεπήβολα σχέδια της κορυφαία λίγκας μπάσκετ του πλανήτη. Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές πολλές λεπτομέρειες για το εγχείρημα, ο Μαρκ Τέιτουμ δήλωσε στο The Athletic ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου είναι μεταξύ των ομάδων που ο οργανισμός του NBA έχει εξετάσει για την έναρξη της διοργάνωσης.
Είναι η πρώτη φορά που κάποιος παράγοντας του οργανισμού του NBA αποκαλύπτει οτιδήποτε σχετικά. Ο αναπληρωτής επίτροπος της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη δήλωσε ότι στη νέα διοργάνωση θα συμμετέχουν 16 ομάδες και να υπάρχουν 10-12 μόνιμα μέλη.
Ο Τέιτουμ μίλησε στο συνέδριο Dealmakers του Sports Business Journal και επιβεβαίωσε ότι το NBA έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με πολλούς πιθανούς επενδυτές. Ο Επίτροπος Άνταμ Σίλβερ συναντήθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης αυτό το καλοκαίρι.
Το NBA Europe θα περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν, πιθανώς μέσω του BCL. Ο Τέιτουμ δήλωσε ότι η σεζόν των play-in πιθανότατα θα είναι το 2027-28, με το πλήρες πρωτάθλημα να ξεκινά το 2028-29.
«Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ακόμα», δήλωσε ο Τέιτουμ στο The Athletic. «Κάνουμε συζητήσεις με πολλούς πιθανούς επενδυτές στο οικοσύστημα. Αυτά ήταν παραδείγματα πιθανών ομάδων», σημείωσε ο αναπληρωτής επίτροπος του NBA. Ο Τέιτουμ ανέφερε ακόμη ότι οι ομάδες της EuroLeague δεν θα έχουν δέσμευση με τη διοργάνωση μετά τη σεζόν 2025-2026. Η αναφορά αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο Παούλιους Μοτεγιούνας που ανέφερε ότι η συμφωνία με την IMG «έδενε» 13 ομάδες έως το 2035-36, αν και υπάρχουν ρήτρες εξαίρεσης.
«Καταλαβαίνω ότι αυτές οι άδειες λήγουν στο τέλος του επόμενου έτους», είπε ο Τέιτουμ. «Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει αυτήν την άδεια», συμπλήρωσε ο Αμερικανός παράγοντας.
Ο Τέιτουμ μοιράστηκε και το όραμά του για μία διοργάνωση NBA Cup με αγώνες προετοιμασίας όπου θα συμμετείχαν και ευρωπαϊκές ομάδες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κατηγορίας NBA ανά ήπειρο. Το NBA λειτουργεί ήδη το Basketball Africa League και επέστρεψε στην Κίνα φέτος για πρώτη φορά από το 2019.