Από το NFL ο ακριβότερος σύλλογος στον κόσμο, με το NBA να έρχεται... δεύτερο

Το «Sportico» παρουσίασε τους 100 πιο ακριβούς συλλόγους στον κόσμο, με τους Dallas Cowboys του NFL να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, μιας και έχουν αξία 12.8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στην δεύτερη θέση βρίσκονται οι Golden State Warriors, με αξία 11.33 δισεκατομμύρια δολάρια. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι Los Angeles Rams, ακόμα μια ομάδα αμερικάνικου ποδοσφαίρου, με 10.43 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην εν λόγω λίστα κυριαρχούν οι σύλλογοι από τις ΗΠΑ, από το αμερικάνικο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, μέχρι το μπέιζμπολ και το χόκεϊ. Το NFL κυριαρχεί, πάντως, με τις 32 ομάδες του να βρίσκονται όλες μέσα στην 100αδα.

Παράλληλα, υπάρχουν σύλλογοι από έξι διαφορετικά αθλήματα, αμερικάνικο ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπέιζμπολ, μηχανοκίνητος αθλητισμός και χόκεϊ επί πάγκου. Στην λίστα κατάφεραν να μπουν μόνο ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, με τέσσερα από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα να εκπροσωπούνται, εκτός έμεινε η Serie A.

Η πιο ακριβή ποδοσφαιρική ομάδα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, ο μοναδικός εκπρόσωπος του δημοφιλέστερου αθλήματος στον κόσμο στην 20αδα, με αξία που αγγίζει τα 6.53 δισεκατομμύρια δολάρια, δεύτερη ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 6.09 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τρίτη κατατάχθηκε η Μπαρτσελόνα με 5.71 δισεκατομμύρια.

Την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Λίβερπουλ (5.59 δισεκατομμύρια) και Μπάγερν Μονάχου (5.21 δισεκατομμύρια), με τις Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν να μένουν εκτός λίστας. Οι παραπάνω σύλλογοι σύμφωνα με την ιστοσελίδα, λοιπόν αποτελούν τα μεγαλύτερα brands στο ποδόσφαιρο, κάτι που αναδεικνύουν και τα νούμερα τους, μιας και μετρούν φιλάθλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.