Παίκτης του NFL τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό στο Μανχάταν - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Σκηνές τρόμου στο κέντρο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Ο Κρις Μπόιντ, παίκτης των New York Jets στο NFL νοσηλεύεται σε κρίσιμη κρατάσταση, έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε στην κοιλιά το βράδυ της Κυριακής (16/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η Αστυνομία της Νέας Υόρκης έλαβε κλήση για πυροβολισμό έξω από το πολυτελές εστιατόριο Sei Less, στο κέντρο του Μανχάταν περίπου στις 02:00 τοπική ώρα.

Οι Αρχές, όπως μεταδίδει το CBS, έχουν ήδη ξεκινήσει τη διεξαγωγή έρευνας για το αιματηρό περιστατικό, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει ακόμα σε κάποια σύλληψη.

Εκπρόσωπος της ομάδας του NFL, στην οποία αγωνίζεται ο Μπόιντ, δήλωσε στο BBC πως οι Jets είναι ενήμεροι για την κατάσταση τους αθλητή της ομάδας και δεν επιθυμούν να κάνουν περαιτέρω σχόλια προς το παρόν.

Η Αστυνομία δημοσιοποίησε πριν λίγο ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται η μορφή του υπόπτου.

Ο Μπόιντ έχει αγωνιστεί στο NFL για οκτώ σεζόν. Μετά από τέσσερα χρόνια στους Minnesota Vikings, φόρεσε τη φανέλα των Arizona Cardinals και των Houston Texans. Πριν από μερικούς μήνες, μεταγράφηκε από την ομάδα του Αμερικανικού νότου στους New York Jets.

Ο 29χρονος ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς βρισκόταν σε διαδικασία αποθεραπείας μετά από τραυματισμό στον ώμο κατά τη διάρκεια προπόνησης με τους Τζετς τον Αύγουστο.

Ο συμπαίκτης του στην ομάδα της Νέας Υόρκης, Jermaine Johnson, δημοσίευσε στο X το δικό του μήνυμα, ζητώντας προσευχές για την υγεία του Μπόιντ.

«Παρακαλώ όλους να στείλουν τις προσευχές τους στον αδερφό μου και συμπαίκτη μου Kris Boyd και στην οικογένειά του!!! Κύριε, σε παρακαλώ, άπλωσε το θεραπευτικό σου χέρι πάνω από τον Kris και οδήγησέ τον πίσω στην υγεία και την ασφάλεια. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ τον να περάσει αυτό με ασφάλεια. Στο όνομά σου, Αμήν».