Αστυνομική έρευνα για καταγγελίες κακοποίησης σε βάρος πρώην ατζέντη του Μπέιλ

Ένας από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιρικούς ατζέντηδες παγκοσμίως, ο Τζόναθαν Μπαρνέτ, βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από καταγγελία γυναίκας για σεξουαλική κακοποίηση και μακροχρόνιο βασανισμό.

Ο 75χρονος μάνατζερ, γνωστός κυρίως από τη συνεργασία του με τον Γκάρεθ Μπέιλ και με σημαντική παρουσία στη διεθνή αγορά εδώ και δεκαετίες, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Telegraph και της Marca, παραδέχεται ότι πλήρωσε τη γυναίκα τον Σεπτέμβριο του 2021, υποστηρίζοντας πως οι δύο τους είχαν μια «συναινετική προσωπική σχέση» και ότι τα χρήματα δόθηκαν μετά από απειλές δημοσιοποίησης της υπόθεσης.

Jonathan Barnett, once considered the most powerful agent in football, is under criminal investigation over accusations of raping and torturing a woman he allegedly treated as a “sex slave”, court documents in the US have confirmed@Lawton_Times reports🔽https://t.co/ML7dYoCBJj — Times Sport (@TimesSport) November 19, 2025

Σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν πρόσφατα, οι δικηγόροι του ισχυρίζονται ότι η γυναίκα απαίτησε χρήματα για να μη δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες της σχέσης τους.

Ο ίδιος ο Μπαρνέτ αναφέρει: «Όταν η σχέση μας τελείωσε, με απείλησε ότι θα τη βγάλει στη δημοσιότητα. Κατέβαλα χρηματικά ποσά για αρκετά χρόνια, τα οποία συνολικά ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όλες οι πληρωμές έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Από την πλευρά της, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει πως ο ατζέντης την κράτησε ουσιαστικά «σκλάβα του σεξ» για έξι χρόνια, κάνοντας λόγο για πάνω από 39 περιστατικά βιασμού, συνεχή στέρηση ελευθερίας, ψυχολογική και σωματική βία, καθώς και εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης, όπως έλλειψη τροφής, νερού και υγιεινής.

Ο Μπαρνέτ θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο των αθλητικών μάνατζερ. Το 2019, το Forbes τον είχε κατατάξει στο Νο.1 παγκοσμίως, χάρη σε συμφωνίες ύψους 1,1 δισ. ευρώ σε μεταγραφές και συμβόλαια.