Πρώην Ολυμπιονίκης κολύμβησης στο στόχαστρο για σκάνδαλο κρυπτονομισμάτων

Ένα σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο με κρυπτονομίσματα έχει ξεσπάσει στη Γαλλία. Και στο επίκεντρο βρίσκεται ένας σπουδαίος αθλητής. Πρόκειται για τον Αμορί Λεβό, τέσσερις φορές Ολυμπιονίκη και πρώην κάτοχο παγκόσμιου ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο.

Στα 40 του χρόνια πλέον, ο Γάλλος, ο οποίος είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της γενιάς του στις… πισίνες, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες για απάτη, την ίδια στιγμή που ο ίδιος καταγγέλλει πως έχει πέσει κι αυτός θύμα εξαπάτησης από την εταιρεία κρυπτονομισμάτων με την οποία κάποια εποχή συνεργάστηκε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien, η υπόθεση αφορά την πλατφόρμα «Spantale», ένα φιλόδοξο project που ο Λεβό δημιούργησε -μαζί με συνεργάτες- το 2021. Στόχος του ήταν να συνδέσει αθλητές και χορηγούς μέσω ενός νέου ψηφιακού νομίσματος, ονόματι «AEL Token», το οποίο παρουσιαζόταν ως ένα καινοτόμο εργαλείο αθλητικού μάρκετινγκ.

H… σκοτεινή πραγματικότητα

Τον Αύγουστο του 2021, η οικογένεια μιας νεαρής αθλήτριας ιππασίας επένδυσε 100.000 ευρώ για την αγορά 6 εκατομμυρίων AEL Tokens σε προνομιακή τιμή. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2022, η διαδικτυακή επενδυτική πλατφόρμα έδειχνε ότι η αξία του χαρτοφυλακίου είχε εκτοξευθεί στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η οικογένεια δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει ανάληψη ούτε ένα ευρώ. Παρά τις πολλαπλές προσπάθειές της. Λίγο καιρό αργότερα, η αξία του συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος κατέρρευσε, μέχρι που το χαρτοφυλάκιο μηδενίστηκε!

Ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα γεννά το γεγονός ότι τα χρήματα της αρχικής επένδυσης κατέληξαν σε γερμανικό τραπεζικό λογαριασμό συνδεδεμένο με εταιρεία που έφερε το όνομα «Amaury Leveaux», αλλά η συγκεκριμένη εταιρεία είχε επίσημα διαλυθεί από τον Δεκέμβριο του 2020. Αρκετούς μήνες πριν καν γίνει οποιαδήποτε συναλλαγή.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, οι επενδυτές κατέθεσαν επίσημη μήνυση, κατηγορώντας τον Λεβό για απάτη. Η εισαγγελία του Παρισιού εξετάζει την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες.

Οι δικηγόροι των επενδυτών χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως «κραυγαλέα απάτη», επιμένοντας ότι η πλατφόρμα Spantale «ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά» και ότι τα AEL Tokens «δεν είχαν καμία χρησιμότητα και καμία πραγματική αξία». Υποστηρίζουν επίσης ότι ο Λεβό είχε δεσμευτεί πως θα τους αποζημίωνε πλήρως σε περίπτωση πτώσης της αξίας του κρυπτονομίσματος κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Από την πλευρά του, ο Λεβό αντικρούει τις κατηγορίες. Ισχυρίζεται ότι το project ήταν υπαρκτό και ότι εκείνος εξαπατήθηκε από την κρυπτο-εταιρεία που είχε αναλάβει τον τεχνικό σχεδιασμό και τη λειτουργία του AEL token. Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος του, υποτίθεται ότι το κρυπτονόμισμα θα παρέμενε «κλειδωμένο» και μη διαπραγματεύσιμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όμως «για ανεξήγητους λόγους» πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ενώ βρισκόταν ακόμη σε περίοδο μη επιτρεπόμενης συναλλαγής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της ρευστότητας και τη βίαιη πτώση της τιμής.

Ο Λεβό τονίζει ότι δεν πλούτισε από το project, ούτε εξαφανίστηκε όπως κάνουν πολλοί απατεώνες στον χώρο των Κρυπτονομισμάτων. Αντιθέτως, δηλώνει ότι παραμένει διαθέσιμος στις αρχές και ότι προετοιμάζει τη δική του μήνυση κατά της εταιρείας με την οποία συνεργάστηκε.



Πέρα από το οικονομικό σκάνδαλο, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους αθλητικούς κύκλους λόγω της θρυλικής καριέρας του Λεβό. Μεταξύ άλλων, έχει κατακτήσει τέσσερα Ολυμπιακά μετάλλια (ένα χρυσό και τρία αργυρά), εννέα ευρωπαϊκούς τίτλους και ένα παγκόσμιο χρυσό με τη Γαλλία στη σκυταλοδρομία 4x100μ ελεύθερο.



Το 2008 σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ ελεύθερο σε 25άρα πισίνα, με 44.94, επίδοση που διατηρήθηκε για πάνω από δέκα χρόνια πριν καταρριφθεί το 2021 από τον Αυστραλό Κάιλ Τσάλμερς.