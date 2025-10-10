Η σέξι κολυμβήτρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους - Τώρα περιμένει παιδί

Η Λουάνα Αλόνσο δεν χρειάστηκε μετάλλιο για να τραβήξει τα φώτα πάνω της. Η εκρηκτική Παραγουανή κολυμβήτρια έγινε viral στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όχι για τις επιδόσεις της, αλλά για τη συμπεριφορά της εκτός πισίνας. Μετά την αποτυχία της να περάσει στα ημιτελικά των 100 μέτρων πεταλούδα, η 20χρονη τότε αθλήτρια αποφάσισε να αποχωρήσει από το Ολυμπιακό χωριό, αφήνοντας πίσω της… αναστάτωση.





Σύμφωνα με όσα είχαν κυκλοφορήσει τότε, η Αλόνσο φέρεται να είχε «κλέψει την παράσταση» με τις εμφανίσεις και τη στάση της, κάτι που ενόχλησε τους υπεύθυνους της αποστολής. Η ίδια, πάντως, είχε δώσει τη δική της εκδοχή, δηλώνοντας πως απλώς ήθελε να απομακρυνθεί από την πίεση και την τοξικότητα που ένιωθε γύρω της. «Δεν με σεβάστηκαν καθόλου», είχε πει τότε, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφασή της να αποσυρθεί ήταν καθαρά προσωπική.





Μετά το σκάνδαλο, η εντυπωσιακή ξανθιά άφησε για λίγο τις πισίνες και αφιερώθηκε στα social media, όπου κατάφερε να χτίσει ένα φανατικό κοινό και να βγάλει σημαντικά έσοδα από τις φωτογραφίες που πουλούσε διαδικτυακά.





Σήμερα, η Λουάνα Αλόνσο δείχνει να έχει αφήσει πίσω της το παρελθόν, καθώς με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε πως είναι έγκυος. Το post έγινε αμέσως viral, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν και να μιλούν για ένα νέο, πιο ώριμο κεφάλαιο στη ζωή της.