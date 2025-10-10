Επίθεση Σισέ σε Βαλμπουενά για το sex tape: «Με έμπλεξες στα προβλήματά σου για χρόνια»

Η συνέντευξη του Ματιέ Βαλμπουενά στην εκπομπή «J"eu de la Vérité» του RMC έφερε ξανά στο προσκήνιο το περιβόητο sex tape που συγκλόνισε το γαλλικό ποδόσφαιρο πριν από σχεδόν μια δεκαετία. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού (και νυν του Ολυμπιακού Β') μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση που σημάδεψε την καριέρα του, τονίζοντας ότι η υπόθεση του στέρησε τη συμμετοχή του στην εθνική Γαλλίας.



«Ήταν μια δύσκολη περίοδος, μου στέρησε την εθνική Γαλλίας. Δεν κλήθηκα ξανά μετά από αυτό. Θα προτιμούσα να μην είμαι πλέον στην εθνική λόγω κακών εμφανίσεων, παρά να φύγω με έναν τέτοιο τρόπο», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε να υποκύψει στον εκβιασμό. «Υπέβαλα καταγγελία εναντίον ατόμων που ήθελαν να πληρώσω για ένα βίντεο. Αμέσως είπα ότι δεν θα λάμβαναν ούτε ένα ευρώ», πρόσθεσε ο Βαλμπουενά.

🔥 L'affaire de la sextape



🗣️ "On ne s'est pas reparlé avec Karim Benzema. Mais je ne suis pas rancunier, je ne lui souhaite pas de mal et je veux qu'il soit heureux dans sa vie."



Mathieu Valbuena se livre au "Jeu de la vérité" dans @Rothensenflamme pic.twitter.com/xktK3UvuKb — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 9, 2025





Ο 39χρονος μεσοεπιθετικός ρωτήθηκε και για τη σχέση του με τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος το 2021 κρίθηκε ένοχος για συνέργεια σε απόπειρα εκβιασμού και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο 75.000 ευρώ. «Αν είχα κάποια επαφή από τότε; Καθόλου. Δεν κρατάω κακία. Ο καθένας ζει τη δική του ζωή. Δεν ξέρω αν θα του μιλούσα σε περίπτωση συνάντησης. Αλλά δεν κρατάω κακία, δεν εύχομαι κακό σε κανέναν», ανέφερε.



Ωστόσο, οι δηλώσεις του δεν έμειναν αναπάντητες. Ο Τζιμπρίλ Σισέ, που είχε εμπλακεί αδίκως στην υπόθεση το 2015 και κρατηθεί για μικρό χρονικό διάστημα, ξέσπασε μέσω ανάρτησής του στο X, δείχνοντας πως το περιστατικό δεν έχει ξεχαστεί. «Και που με έμπλεξες στα προβλήματά σου για χρόνια, δεν το έχεις μετανιώσει; Γιατί εγώ δεν το έχω ξεχάσει», έγραψε ο πρώην Γάλλος επιθετικός, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του Βαλμπουενά εκείνη την εποχή.