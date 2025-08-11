Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Βαλμπουενά

Ο Ολυμπιακός Β επιστρέφει στη Super League 2 και προχωρά σε δυναμικές κινήσεις ενίσχυσης, με την επανένταξη δύο εμβληματικών μορφών του συλλόγου. Μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Δημήτρη Σιόβα έπειτα από 8,5 χρόνια, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν και την επιστροφή του Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο 40χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 2019 έως το 2023 κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο, επιστρέφει στους Πειραιώτες για να ενισχύσει την ανασυσταθείσα ομάδα Κ23. Μαζί με τον Σιόβα, θα αποτελέσουν τους αρχηγούς της δεύτερης ομάδας, η οποία θα συμμετάσχει στον νότιο όμιλο του πρωταθλήματος.

Την τεχνική ηγεσία της ομάδας αναλαμβάνει ο Ρομέν Πιτό. Ο Γάλλος προπονητής, που πήρε προαγωγή από την Κ19, με την οποία κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Youth League, θα καθοδηγήσει τη νεανική ομάδα σε αυτή τη νέα προσπάθεια.

@Οlympiacos FC

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για Βαλμπουενά

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ματιέ Βαλμπουενά. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1984 στη Γαλλία. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Bordeaux, το 2003 μεταγράφηκε στη Langon FC, ενώ το 2004 στην FC Libourne και το 2006 τον απέκτησε η Μαρσέιγ όπου αγωνίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2014 όποτε και μετακόμισε στη Ρωσία και την Dynamo Μoscow.

Έναν χρόνο μετά γύρισε στη Γαλλία για την Olympic Lyon και το 2017 πήγε στην Τουρκία για τη Fenerbahce. Το καλοκαίρι του 2019 ήρθε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό και φόρεσε τα ερυθρόλευκα χρώματα μέχρι το 2023 όποτε και συνέχισε την καριέρα του στον Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Ολυμπιακό κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ελλάδας.

Το 2024 επέστρεψε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στην Athens Kallithea και γύρισε ξανά στον Ολυμπιακό για να φορέσει και πάλι την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ματιέ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!»