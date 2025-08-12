Νασιμέντο: «Ήρθα στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας - Ανυπομονώ για το Champions League»

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο άνοιξε τα χαρτιά του σε συνέντευξη στο πορτογαλικό Zero Zero, μιλώντας για το ταξίδι του από τις ακαδημίες της Σπόρτινγκ, της Μπελενένσες και της Μπενφίκα, μέχρι τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Ο 23χρονος μέσος εξήγησε ότι το ποδόσφαιρο ήταν πάντα κομμάτι της ζωής του, καθώς ο πατέρας και ο αδερφός του ασχολούνταν επαγγελματικά με το άθλημα. Από μικρός είχε ως μοναδικό παιχνίδι μια μπάλα, ενώ οι πρώτες του εμπειρίες στους δρόμους, παίζοντας με μεγαλύτερους, τον βοήθησαν να αναπτύξει το στυλ του.



Από μικρός ξεχώριζε για την αφοσίωσή του: «Δεν είχα κανένα παιχνίδι ή μικρό αμάξι για να παίζω. Όχι γιατί δεν μπορούσα να έχω, αλλά γιατί δεν ήθελα κάτι άλλο. Απλά ήθελα να έχω μπάλα ή μπάλες για να παίζω».

Μιλώντας για τους παίκτες που θαυμάζει, ο Νασιμέντο δεν έκρυψε την αδυναμία του σε μεγάλες προσωπικότητες: «Ο Μέσι για μένα είναι ο κορυφαίος ever. Για τη θέση μου λατρεύω τον Τιάγκο Αλκάνταρα και τον Λούκα Μόντριτς επίσης. Ο Κίμιχ είναι παίκτης που θα μπορούσαμε να έχουμε ομοιότητες και πιο πρόσφατος ο Βιτίνια».

Όσο για το γιατί διάλεξε τον Ολυμπιακό, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Πρωτίστως μου έδειξαν πως με ήθελαν. Με ήθελαν πραγματικά. Αυτό ήταν το μισό σκέλος της απόφασης. Μετά μιλάμε για έναν μεγάλο club. Για την πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Θα παίξουμε στο Champions League, την πιο μεγάλη διοργάνωση στον κόσμο. Αυτό νομίζω τα λέει όλα».

Ο Πορτογάλος χαφ στάθηκε και στο πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι ισορροπίες στο ποδόσφαιρο: «Αυτός είναι ο λόγος που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές μπορεί να βρεθείς σε δύσκολη κατάσταση και 2-3 μήνες μετά να είσαι στην πιο καλή φάση. Πάντα πρέπει να είσαι ήρεμος και να μπορείς να διαχειριστείς τέτοιες μεταβάσεις».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για την Εθνική Πορτογαλίας, παρέμεινε προσγειωμένος: «Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω τα πράγματα που πρέπει πολύ καλά, να δουλέψω σκληρά και μετά όλα μπορούν να έρθουν με φυσικό τρόπο. Δεν το έχω σκεφτεί καν για την Εθνική. Δεν είναι κάτι που με κρατά ξύπνιο τα βράδια».