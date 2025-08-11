Ολυμπιακός: Σταθερά στην ελίτ και με βλέμμα στο Top-30 της Ευρώπης

Να εδραιωθεί ως μια από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και τη νέα σεζόν θέλει ο Ολυμπιακός!

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, υπό την μαεστρική καθοδήγηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει σε φοβερές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, καθώς το 2024 κατέκτησαν το Conference League ενώ πέρυσι, αγωνίστηκαν απευθείας στη League Phase του Europa League ενώ εντός των συνόρων σάρωσαν τα πάντα, κατακτώντας το νταμπλ.

Φέτος, ο Ολυμπιακός, εξασφάλισε την απευθείας παρουσία του στη League Phase του Champions League, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ολυμπιακός: Η ευκαιρία για το Top-30

Το νέο format του Champions League, έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και δίνει πολλές δυνατότητες βαθμολογικής ανέλιξης στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» τη δεδομένη χρονική στιγμή, στην εκκίνηση της σεζόν 2025-2026, έχουν 52.500 πόντους και βρίσκονται στην 37η θέση της κατάταξης στο Ranking της UEFA, το οποίο αφορά τις τελευταίες πέντε χρονιές κάθε ομάδας στην Ευρώπη.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν το γκολ / Πηγή: Eurokinissi

Κάθε ομάδα που προκρίνεται στη League Phase του Champions League, παίρνει ουσιαστικά ένα μπόνους συμμετοχής 6.000 πόντων, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Δηλαδή ακόμα και οκτώ ήττες απολογισμό να έχουν οι «ερυθρόλευκοι», έχουν ήδη προσθέσει τους συγκεκριμένους βαθμούς στο ranking τους.

Κάθε νίκη στους ομίλους δίνει 2.000 πόντους και κάθε ισοπαλία 1.000. Άρα ακόμα και σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός δεν έχει καλή κλήρωση ή η πορεία του δεν είναι η αναμενόμενη, θα χρειαστεί δύο νίκες, ή μία νίκη και δύο ισοπαλίες, για να φτάσει στα τωρινά επίπεδα, να μαζέψει δηλαδή 10.000 πόντους και να κλείσει τη νέα σεζόν, με την ίδια συγκομιδή που είχε φέτος, θέλοντας μάλιστα να πλησιάσει ή και να φτάσει στο Top-30, έχοντας ως δεδομένο πως πάνω από τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία βρίσκονται ομάδες όπως οι Σοσιεδάδ, Λάτσιο και Λειψία που φέτος δεν θα αγωνιστούν στην Ευρώπη.

