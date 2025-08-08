Δαιμονισμένοι... άγγελοι Πνευμονίδης και Στρεφέτσα, πήρε φόρα ο Νασιμέντο

Άλλη μία εντελώς ετερόκλητη ενδεκάδα παρέταξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο φιλικό με την Αλ Τααβούν (2-1), αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους «ερυθρόλευκους» να φτάσουν σε μία ακόμη νίκη, την πέμπτη σε έξι φιλικά, ενώ έχουν μόλις μία ισοπαλία από το ξεκίνημα της προετοιμασίας.

Με τον Γιαζίτζι σε θέση... σέντερ φορ, λόγω των ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει ο Γιάρεμτσουκ και της αποχώρησης του Μπετανκόρ, τον Νασιμέντο στο «10», Λιατσικούρα και Σιπιόνι ως κεντρικούς μέσους και τον φευγάτο Βέζο, πλάι στον Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Παρά τα ατελείωτα... πειράματα του Βάσκου κόουτς ο Ολυμπιακόςλειτούργησε ξανά ως καλοκουρδισμένη μηχανή και με έμβολα τους δύο ακραίους επιθετικούς Πνευμονίδη (αριστερά) και Στρεφέτσα (δεξιά), η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που πήγε να αιφνιδιάσει στην πρώτη φάση του αγώνα (σ.σ. καθάρισε ο Μπότης), δεν μπορούσε να φτάσει με τη μπάλα ούτε στη μεσαία γραμμή.

Χάρη στο εξαιρετικά εκτελεσμένο επιθετικό πρέσινγκ και με πολύ καλή λειτουργία από τις δύο πτέρυγες, με Ροντινέι και Ορτέγκα να παίρνουν πολλές επιθετικές πρωτοβουλίες, οι νταμπλούχοι Ελλάδας κυριάρχησαν απόλυτα, έπαιξαν ξανά όπως ο σκύλος με τη γάτα και δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους να πάρουν ανάσα.

Χάθηκε το τόπι στη φάση του 1-0

Απόρροια αυτής της καλής εικόνας του Ολυμπιακού ήταν το υπέροχο γκολ του Πνευμονίδη στο 10', με τη μπάλα να περνάει από τα πόδια σχεδόν όλης της ενδεκάδας μέχρι να φτάσει στον Ροντινέι που σέντραρε με ακρίβεια από δεξιά για να βγάλει τον 19χρονο εξτρέμ φάτσα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα που απλά είδε τη μπάλα στα δίχτυα, όπως και οι αμυντικοί του.

Σε τρομερή κατάσταση ο πιτσιρικάς σκόρερ, βρήκε δίχτυα για ακόμη μια φορά, ήταν κίνδυνος-θάνατος σε όλες του τις ενέργειες με τη μπάλα, ενώ σε κάθε διεκδίκηση έπεφτε στη μπάλα σαν... δαιμονισμένος. Η διάρκεια είναι που θα τον καθιερώσει στο υψηλό επίπεδο και δείχνει να το ξέρει καλά, αφού δεν υπάρχει φιλικό μέχρι τώρα, στο οποίο δεν έχει κάνει αισθητή την παρουσία του.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, είδαμε πολύ καλά στοιχεία και από τον Στρεφέτσα, ο οποίος σε ρόλο δεξιού εξτρέμ ήταν πολύ δραστήριος, έκανε ορισμένες εξαιρετικές ενέργειες με τη μπάλα, ξεκίνησε τη φάση του 1-0 και γενικά έδειξε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της νέας σεζόν.

Οταν σε ένα φιλικό, είναι σχεδόν αλάνθαστος μέχρι και ο Ρούμπεν Βέζο, ο οποίος ξέρει ότι μετράει μέρες με την ερυθρόλευκη εμφάνιση, καταλαβαίνει και ο πλέον αδαής πόσο γερά είναι τα θεμέλια αυτού του συνόλου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συγκεντρωμένος κόσμος φώναξε ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ, αλλά και του Σταύρου Πνευμονίδη, ο οποίος σε κάθε συμμετοχή, αφήνει τα... πνευμόνια του στο χορτάρι.

Σαν έτοιμοι από καιρό Σιπίονι και Λιατσικούρας

Για να συμβούν όλα τα παραπάνω, χρειάστηκε για μία ακόμη φορά η πολύ καλή δουλειά των Σιπιόνι και Λιατσικούρα στον άξονα, με τρομερές βοήθειες από το μαμούνι που ακούει στο όνομα Ντιόγκο Νασιμέντο. Ο 22χρονος Πορτογάλος ακόμη δεν έχει σεταριστεί στο συνδυαστικό σκέλος, αλλά δεν σταματάει δευτερόλεπτο να τρέχει, να συμμετέχει στο παιχνίδι, να παλεύει στις μονομαχίες, να ζητάει τη μπάλα για να πάρει πρωτοβουλίες. Στο β' μέρος, ωστόσο, έκανε πολύ αισθητή την παρουσία του. Σα να λύθηκε ξαφνικά...

Ο Αργεντινός χαφ παίζει με αέρα και σιγουριά που μόνο 20άχρονο παιδί δεν θυμίζει, ενώ και ο Λιατσικούρας καταπίνει χιλιόμετρα, δεν χάνει μονομαχία κι έχει πολύ καλές επιλογές με τη μπάλα. Εχουν εισπράξει την εμπιστοσύνη του κόουτς, έχουν διαβάσει καλά το σενάριο και ανταποκρίνονται με άνεση στο ρόλο, παρότι τους λείπει η εμπειρία στο υψηλό επίπεδο.

Με πατημένο γκάζι και στο β' μέρος

Οσα ήδη διαβάσατε πιστοποιήθηκαν με το ξεκίνημα του β' μέρους, όταν Στρεφέτσα, Νασιμέντο και Λιατσικούρας άλλαξαν υπέροχα τη μπάλα από δεξιά. Ο μικρός με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι βρήκε ανενόχλητο τον Πνευμονίδη που με σκαφτό σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι για να έρθει ο Στρεφέτσα να πάρει το ριμπάουντ και να σκοράρει σε κενή εστία.

Δύο λεπτά αργότερα κι ενώ ο Στρεφέτσα λίγο έλειψε να σκοράρει ξανά, ο Πνευμονίδης έσωσε γκολ πάνω στη γραμμή της εστίας του Μπότη, δείγμα της διάθεσής του να πατήσει σε κάθε τετραγωνικό του γηπέδου για να βοηθήσει την ομάδα. Στο 51' οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1, σε φάση που προηγήθηκε καθαρό φάουλ πάνω στον Βέζο, τον οποίο έσπρωξε ο αντίπαλος για να πάρει τη μπάλα μπροστά στα μάτια του διαιτητή. Κάπως έτσι έγινε το 2-1...

Πνευμονίδης, Στρεφέτσα και Λιατσικούρας σκάρωσαν άλλη μία ωραία φάση στο 55', με τον πρώτο να κλέβει, τον δεύτερο να σερβίρει και τον τρίτο να αστοχεί για εκατοστά με πλασέ εντός περιοχής. Η αποθέωση της απλότητας. Το θερμό χειροκρότημα της εξέδρας επιβράβευσε τις προσπάθειες των δύο μικρών της Ακαδημίας που αποχώρησαν στο 63' για να περάσουν στις θέσεις τους ο Ντάνι Γκαρθία με τον Μασούρα.

Σε μεγάλα κέφια και ο Ροντινέι που έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ, κάλυψε τη δεξιά πτέρυγα παρέα με τον Στρεφέτσα λες και παίζουν μαζί χρόνια κι όχι για πρώτη φορά. Από συνεργασία των δύο Βραζιλιάνων κι άμεση πάσα του Στρεφέτσα στον Μασούρα, ο διεθνής κυνηγός σούταρε στην κίνηση κι ανάγκασε τον αντίπαλο κίπερ σε πολύ δύσκολη επέμβαση. Από καθαρή ατυχία ο ορεξάτος Μασούρας δεν πέτυχε τουλάχιστον ένα γκολ στις 4-5 καλές ευκαιρίες που είχε.

Συμπερασματικά, όσο κουμπώνουν κι άλλα κομμάτια στο παζλ, ο «Μέντι» έχει κάθε λόγο να χαμογελά...