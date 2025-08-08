Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσαμε να βάλουμε 6-7 γκολ» - Τι δήλωσε ο Στρεφέτσα

Με θετικό απολογισμό ολοκλήρωσε τα φιλικά του στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 2-1 της Αλ Τααβούν. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξε σημάδια βελτίωσης, ειδικά στο κομμάτι της πίεσης, ωστόσο ο Βάσκος τεχνικός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα λάθη που χρήζουν διόρθωσης.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς, ο Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την εικόνα που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του λόγω αμυντικής αδράνειας.

«Είδαμε πολύ καλά πράγματα, όπως η πίεση στην αντίπαλη περιοχή. Δεν τελειώσαμε όμως όλες τις φάσεις, θα μπορούσαμε να βάλουμε έξι - εφτά γκολ. Από την άλλη, κάναμε λάθος στην άμυνα στο γκολ που δεχθήκαμε και μείωσαν το σκορ», ανέφερε ο τεχνικός των Πειραιωτών.

Από την πλευρά του, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, που βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά με τα ερυθρόλευκα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ενόψει της νέας σεζόν: «Θέλω να κάνω την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για να φτάσω έτοιμος για το πρωτάθλημα και να το κατακτήσουμε, και να τα πάμε καλά και στο Champions League».

