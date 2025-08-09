BIG-4: Αυτά τα χαφ θα κάνουν τη «βρώμικη» δουλειά - Οι παίκτες-κλειδιά για τη μάχη του τίτλου

Τη σεζόν 2025/26 του ελληνικού πρωταθλήματος, το κέντρο του γηπέδου θα κρίνει πολλά. «Δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα είσαι» , αυτά τα «μηχανάκια» αναλαμβάνουν να κλείσουν χώρους, να κερδίσουν μονομαχίες και να χτίσουν το παιχνίδι για τους Big4.



Λορέντσο Σιπιόνι (Ολυμπιακός)



Μόλις 20 ετών, αλλά ήδη δείχνει πως ήρθε για να μείνει. Ο Αργεντινός χαφ έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στα φιλικά του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Πιέζει ψηλά, δουλεύει ασταμάτητα σε όλο το μήκος του κέντρου, είναι δυνατός στις μονομαχίες και διαθέτει γρήγορα πόδια που του επιτρέπουν να ξεφεύγει από την πίεση. Η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του ,είτε στο αμυντικό είτε στο επιθετικό μισό, δείχνει παίκτη με ώριμο ποδοσφαιρικό μυαλό. Ο Μεντιλίμπαρ βλέπει στο πρόσωπό του έναν μοντέρνο «box to box» που μπορεί να συνδυάσει ένταση και ποιότητα.



ONE TO WATCH 👀



LORENZO SCIPIONI (🇦🇷–2004)

Olympiakos – CM



Energetic box-to-box midfielder with strong tactical awareness and relentless work rate. Combines ball-winning ability with clean technique and smart movement off the ball. Sharp in transitions.



(@DataMB_) pic.twitter.com/o49PMN71Is — BORED KIDS LOVE SCOUTING (@boredkidscouts) July 16, 2025





Πέδρο Τσιριβέγια (Παναθηναϊκός)



Ο ορισμός του «καθαρού 6αριού». Ο Ισπανός χαφ του Παναθηναϊκού είναι τακτικά αλάνθαστος, με ικανότητα να καλύπτει τους χώρους όταν τα μπακ ανεβαίνουν και να προσφέρει την πρώτη πάσα που ξεκλειδώνει την ανάπτυξη. Διαθέτει καλές κοντινές και μακρινές μεταβιβάσεις, ενώ υπό πίεση μπορεί να ξεφύγει και να μοιράσει με ακρίβεια. Κερδίζει πολλές μονομαχίες, αν και είναι επιρρεπής στις κάρτες λόγω της επιθετικότητάς του. Τα ματς με Ρέιντζερς και Σαχτάρ απέδειξαν πόσο κομβικός είναι στην κυκλοφορία και στο «χτίσιμο» παιχνιδιού του Παναθηναϊκού.



All to play for next week.

Pame ☘️💪🏽 pic.twitter.com/GHC33WGb0z — Pedro Chirivella (@pedrochb97) August 8, 2025



Ρασβάν Μαριν (ΑΕΚ)



Ο Ρουμάνος διεθνής αποτελεί μια εξαιρετικά ψαγμένη προσθήκη . Με παραστάσεις από τη Serie A, ο Μαριν έχει την εμπειρία και την ψυχραιμία να ελέγξει το ρυθμό ενός ματς. Στο παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού, ήταν αλάνθαστος στις μεταβιβάσεις τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό τρίτο. Μοίρασε μία μαγική πάσα στον Πιερό, που όμως δεν αξιοποιήθηκε. Για τον Νίκολιτς, αποτελεί ένα «πολυεργαλείο» που μπορεί να καλύψει διαφορετικούς ρόλους στη μεσαία γραμμή, είτε ως δημιουργός είτε ως κόφτης.

Eurokinissi



Σουαλιχό Μεϊτέ (ΠΑΟΚ)



Ο δυναμικός χαφ από τη Γαλλία δείχνει έτοιμος να αποτελέσει το «τείχος» μπροστά από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Τον γνωρίζουμε ήδη, τον έχουμε δει σε γεμάτη σεζόν και ξέρουμε πόσο τον εκτιμά ο Λουτσέσκου. Τακτικά πειθαρχημένος και με σωματικά προσόντα που του επιτρέπουν να κερδίζει τις περισσότερες μονομαχίες, ο Μεϊτέ κάλυψε άψογα τους κενούς χώρους που άφησε ο Μαντί Καμαρά στο ματς με τη Βόλφσμπεργκερ. Η ακρίβεια στις πάσες του και η ικανότητά του να «κόβει» επιθέσεις τον καθιστούν πολύτιμο για τον Ρουμάνο τεχνικό , ο οποίος ποντάρει σε αυτόν για να κρατήσει την ομάδα ισορροπημένη.



Eurokinissi

Στο φετινό πρωτάθλημα, οι μάχες κερδίζονται στο κέντρο. Αυτοί οι χαφ είναι οι πραγματικοί εργάτες της ομάδας, που παίζουν με πάθος και ένταση, βάζοντας μπροστά την ομάδα τους σε κάθε διεκδίκηση και μονομαχία.