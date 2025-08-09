Παυλίδης: Μόνο με… 100 εκατ. ευρώ μπορεί να φύγει από τη Μπενφίκα

Η διοίκηση της Μπενφίκα έχει καταστήσει σαφές ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν πρόκειται να φύγει εύκολα από τη Λισαβόνα. Ο διεθνής επιθετικός, που εντυπωσίασε από το ξεκίνημα της σεζόν του με το νικητήριο γκολ στο Σούπερ Καπ απέναντι στη Σπόρτινγκ, έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Μπρούνο Λαζ και του συλλόγου.

Για τον λόγο αυτό, οι «αετοί» δηλώνουν ότι η μοναδική περίπτωση να παραχωρηθεί είναι αν κάποιος σύλλογος καταβάλει στο ακέραιο τη ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό κρίνεται υπερβολικό για τα δεδομένα της αγοράς, αλλά η Μπενφίκα δείχνει αποφασισμένη να το διατηρήσει, στέλνοντας μήνυμα πως δεν σκοπεύει να μπει σε διαπραγματεύσεις.





Ο Παυλίδης αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα στο πλάνο της ομάδας, γεγονός που εξηγεί και την αδιαλλαξία της Μπενφίκα στο ζήτημα της μεταγραφής του.