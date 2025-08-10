Σαν σήμερα: Ο άνθρωπος που «γέννησε» το Champions League - Ποιος ήταν ο Γκαμπριέλ Ανό

Σαν σήμερα, στις 10 Αυγούστου 1968, έφυγε από τη ζωή ο Γκαμπριέλ Ανό, ο Γάλλος αθλητικός δημοσιογράφος που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς υπήρξε ο εμπνευστής του Κυπέλλου Πρωταθλητριών — της διοργάνωσης που μετέπειτα εξελίχθηκε στο γνωστό σε όλους μας Champions League.

Η ιστορία του μοιάζει με μυθιστόρημα. Ο Γκαμπριέλ Ανό ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε με την Τουρκουέν και φόρεσε 12 φορές τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας. Όμως τότε ξέσπασε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, με αποτέλεσμα όλα να αλλάξουν...

Ο Γκαμπριέλ Ανό το 1910 / Φωτ.: Wikipedia

Υπηρέτησε ως πιλότος, δραπέτευσε από γερμανικό στρατόπεδο αιχμαλώτων, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά σε αεροπορικό δυστύχημα, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο.

Εξανάγκασε σε παραίτηση τον... εαυτό του

Η δεύτερη ζωή του ξεκίνησε στη δημοσιογραφία. Έγραψε για τη «Le Miroir des Sports» και την «L’Auto» — πρόδρομο της εφημερίδας «L’Equipe». Στην «L’Equipe» έγινε γνωστός για τη διεισδυτική ανάλυση αγώνων και την αφοπλιστική κριτική του, ακόμη και όταν βρέθηκε στη θέση του… προπονητή της εθνικής Γαλλίας (1945-1949). Χαρακτηριστική είναι η ιστορία όταν, μετά από μία βαριά ήττα με 5-1 από την Ισπανία, έγραψε άρθρο ζητώντας την παραίτηση του… εαυτού του, κάτι που το έκανε πράξη λίγες ώρες αργότερα!

Ο Γκαμπριέλ Ανό, όμως, είχε και ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο στο μυαλό του, το οποίο έμελλε να εξελιχθεί στο πολυδιαφημισμένο Champions League. Η συγκεκριμένη ιδέα του «καρφώθηκε» στο μυαλό τον Δεκέμβριο του 1954, όταν η αγγλική Γουλβς κέρδισε τη Χόνβεντ του Πούσκας και ο βρετανικός Τύπος την ανακήρυξε ως την «παγκόσμια πρωταθλήτρια συλλόγων».

Η αντίδραση του Ανό ήταν οργισμένη και έσπευσε να γράψει σε ένα «πύρινο» άρθρο στη «L’Equipe» πως για να ανακηρυχθεί μία ομάδα ως πρωταθλήτρια έπρεπε να δημιουργηθεί μία μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση μεταξύ των κορυφαίων ομάδων. Έτσι, μαζί με τους συνεργάτες του, έθεσαν τις βάσεις για το Κύπελλο Πρωταθλητριών, που έκανε πρεμιέρα το 1955-56 με 16 ομάδες και πρώτη νικήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Φωτ.: Unsplash

Παρά τη σπουδαία κληρονομιά του, ο Γκαμπριέλ Ανό πέθανε σαν σήμερα, στις 10 Αυγούστου του 1968, σε ηλικία 78 ετών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ιστορία, όμως, τον θυμάται ως τον άνθρωπο που άνοιξε τον δρόμο για τη σπουδαιότερη διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου.