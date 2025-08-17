Σαν σήμερα: Ιδρύεται η «σκοτεινή» Εταιρεία της Θούλης που «γέννησε» τους ναζί

Σαν σήμερα, στις 17 Αυγούστου του 1918, στην, ταραγμένη μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, Γερμανία, ιδρύεται στο Μόναχο μια αμφιλεγόμενη και σκοτεινή οργάνωση: η Εταιρεία της Θούλης (Thule-Gesellschaft).

Παρουσιαζόμενη αρχικά ως «Ομάδα Μελέτης της Γερμανικής Αρχαιότητας», επρόκειτο ουσιαστικά για έναν ακροδεξιό -και στον πυρήνα της αποκρυφιστικό- μυστικό σύνδεσμο μασονικής οργάνωσης, με ρατσιστική και αντισημιτική ιδεολογία.

Η ονομασία «Θούλη» παραπέμπει σε μια μυθική, βόρεια χώρα των αρχαίων ελληνικών μύθων, η οποία ταυτίζεται με το άκρο του τότε γνωστού κόσμου.

Ο ιδρυτής της ήταν ο Ρούντολφ φον Σεμπότεντορφ (Rudolf von Sebottendorff), ένας περιπλανώμενος αποκρυφιστής που είχε επιστρέψει από την οθωμανική Ανατολία με ισχυρές επιρροές από μυστικιστικές παραδόσεις.

Το έμβλημα της Εταιρείας της Θούλης / Φωτ.: IMAGO

Η Εταιρεία της Θούλης γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν πολιτικό πυρήνα και ενίσχυσε τον αντικομμουνισμό και τις αντιδημοκρατικές τάσεις στη Βαυαρία. Το ίδιο το συνδρομητικό της όργανο, η εφημερίδα Münchener Beobachter, εξελίχθηκε αργότερα στο επίσημο έντυπο του Ναζιστικού Κόμματος – το Völkischer Beobachter.

Μέλη της οργάνωσης αποτέλεσαν ονόματα φημισμένα στην ανάδυση του Ναζισμού: Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Dietrich Eckart, και άλλοι – ενώ ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ, παρά την έντονη επιρροή, φαίνεται ότι ποτέ δεν υπήρξε επίσημο μέλος.

Το 1919 κάποιοι από αυτούς τους κύκλους έδωσαν το «παρών» στην ίδρυση της Γερμανικής Εργατικής Παράταξης (DAP), που τον επόμενο χρόνο θα μετασχηματιζόταν στο NSDAP (Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα) υπό την ηγεσία του Χίτλερ.

Παρά την πτυχή της αποκρυφιστικής εικόνας, ο ρόλος της Εταιρείας της Θούλης δεν δείχνει να ήταν θρησκευτικός, αλλά κυρίως πολιτικός. Η «Θούλη» προετοίμασε ιδεολογικά και οργανωτικά το έδαφος για την άνοδο του Ναζισμού στη Γερμανία. Σταδιακά, με την εδραίωση του καθεστώτος του Χίτλερ, έχασε σε επιρροή και διαλύθηκε μέχρι το 1925.

Θεωρίες συνωμοσίας

Μάλιστα, η Εταιρεία της Θούλης έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών θεωριών συνωμοσίας που σχετίζονται με τη ναζιστική Γερμανία, λόγω του αποκρυφιστικού της υπόβαθρου – αντίστοιχου με εκείνο του τμήματος Ahnenerbe των SS. Ανάμεσα σε αυτές τις θεωρίες περιλαμβάνονται και ισχυρισμοί για την ανάπτυξη από τους ναζί... ιπτάμενων δίσκων που λειτουργούσαν με την υποτιθέμενη «ενέργεια Vril».

Όπως και να 'χει, αν και βραχύβια, η «Θούλη» έπαιξε τον ρόλο της για την εδραίωση ενός καθεστώτος που αιματοκύλησε στη συνέχεια τον πλανήτη. Το γεγονός αυτό έρχεται να μας υπενθυμίσει πώς μυστικιστικές και αποκρυφιστικές ιδέες μπορούν, σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους, να συνδεθούν με ακραίες πολιτικές ιδεολογίες και πώς μυστικοί κύκλοι μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά την πολιτική σκηνή και την πορεία μιας χώρας.