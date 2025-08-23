Σαν σήμερα πέθανε ο «Braveheart» - Η αληθινή ιστορία που έκλεισε με φρικτά βασανιστήρια

Θα πέθαινε σαν προδότης. Αμέσως μετά τη δίκη του στο Γουέστμινστερ Χολ, πήραν τον καταδικασμένο άνδρα, τον ξεγύμνωσαν και τον έσυραν στους δρόμους του Λονδίνου. Το όνομα του ήταν Γουίλιαμ Γουάλας.

Είχε ταπεινώσει το αγγλικό Στέμμα και σαν σήμερα, στις 23 Αυγούστου του 1305, αυτός ο «ληστής, προδότης, παράνομος, εχθρός και στασιαστής απέναντι στον βασιλιά», σύμφωνα με ένα κυβερνητικό έγγραφο, θα πλήρωνε ένα φριχτό τίμημα.

Το άγαλμα του Γουίλιαμ Γουάλας στο Αμπερντίν / Φωτ.: Wikipedia

Η αληθινή ιστορία του Braveheart

Αν και η ιστορία του αποτέλεσε έμπνευση για τη διάσημη (και αγαπημένη) ταινία του Μελ Γκίμπσον «Braveheart», η πραγματικότητα ήταν κάπως διαφορετική. Ο Γουάλας ήταν ιππότης, μέλος της ελάσσονος αριστοκρατίας, ο οποίος είχε φτάσει επικεφαλής του σκοτσέζικου στρατού, συνθλίβοντας τους Άγγλους στη μάχη της Γέφυρας του Στέρλινγκ, κάνοντας έπειτα επιδρομές βαθιά στα βόρεια εδάφη της Αγγλίας.

Τον επόμενο χρόνο, ο βασιλιάς Εδουάρδος Α’ βάδισε βόρεια για να εδραιώσει το δικαίωμά του στον θρόνο και αυτή τη φορά νίκησε τον Γουάλας στο Φόλκερκ, αναγκάζοντάς τον να φύγει εξόριστος και καθυποτάσσοντας τους Σκωτσέζους ευγενείς. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Γουάλας επέστρεψε, προδόθηκε και μεταφέρθηκε αιχμάλωτος στο Λονδίνο για να δικαστεί.

Η γέφυρα του Στερλινγκ / Φωτ.: Wikipedia

Σύμφωνα με τα μέλη της κυβέρνησης του Εδουάρδου, τα αναρίθμητα εγκλήματα του Γουάλας περιλάμβαναν ότι ανακήρυξε τον εαυτό του «βασιλιά της Σκωτίας», «σκότωσε τους αξιωματούχους του βασιλιά στη Σκωτία και υπήρξε επικεφαλής ενός στρατού που κινήθηκε ενάντια στον βασιλιά». Ο Γουάλας αποκρίθηκε απλά ότι «Δεν είναι δυνατόν να πρόδωσα τον Εδουάρδο, διότι δεν υπήρξα ποτέ υπήκοός του».

Η δίκη του Γουίλιαμ Γουάλας στο Γουεστμίνστερ Χολ / Φωτ.: Wikipedia

Φρικτά μεσαιωνικά βασανιστήρια για παραδειγματισμό

Η τιμωρία που επιφυλασσόταν στους προδότες ήταν πραγματικά φρικιαστική. Μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος του Σμίθφιλντ Μάρκετ, ο Γουάλας στραγγαλίστηκε αρχικά δι’ απαγχονισμού, αλλά τον κατέβασαν πριν χάσει τις αισθήσεις του. Έπειτα, όσο ακόμη διατηρούσε τις αισθήσεις του, τον ευνούχισαν, τον ξεντέριασαν και έκαψαν τα σωθικά του μπροστά στα μάτια του. Ύστερα από όλα αυτά, τελικά τον αποκεφάλισαν.

Το κεφάλι του τοποθετήθηκε καρφωμένο σε ένα παλούκι πάνω από τη Γέφυρα του Λονδίνου, ενώ το σώμα του τεμαχίστηκε σε τέσσερα κομμάτια, εκ των οποίων ένα στάλθηκε στο Νιουκάστλ, ένα στο Στερίνγκ, ένα στο Περθ και ένα στο Μπέρικ.

Ο μεσαιωνικός κόσμος λειτουργούσε με βάση μία προσεκτικά δομημένη ιεραρχία υπακοής στον βασιλιά και, μέσω εκείνου, στον Θεό. Ο Γουάλας είχε αναστατώσει την καθεστηκυία τάξη και το δημόσιο, εξαιρετικά επώδυνο θέαμα του βασανιστηρίου, του θανάτου και της ταπείνωσής του ήταν μία προειδοποίηση να μην στέκεται κανείς εμπόδιο στους Πλανταγενέτες, καθώς επιχειρούσαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη τη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Ακολουθεί η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ σκηνή από την ταινία, όπου αποτυπώνεται πιο κινηματογραφικά το τέλος του Γουίλιαμ Γουάλας: