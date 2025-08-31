Σαν σήμερα ξεκίνησε ο «μύθος» του Τζακ Αντεροβγάλτη - Τα θύματα και το μυστήριο που δεν λύθηκε ποτέ

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μείνει στην Ιστορία ως οι «απόλυτοι εκπρόσωποι του Κακού» στον κόσμο μας. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση, η οποία διδάσκεται στα βιβλία της εγκληματολογίας και «πονοκεφάλιασε» για αιώνες τους ειδικούς, είναι και αυτή του διαβόητου Τζακ του Αντεροβγάλτη.

Ο «μύθος» του Jack the Ripper άρχισε να γράφεται μία ημέρα, σαν σήμερα, στις 31 Αυγούστου του μακρινού 1888, όταν και βρέθηκε νεκρή το πρώτο του θύμα, η Μαίρη Αν «Πόλι» Νίκολς.

Φύλλο της Penny Illustrated Paper για την έυρεση του πτώματος της Μαίρη Αν Νίκολας / Φωτ.: Wikipedia

Η απαρχή του τρόμου

Η 43χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο Buck’s Row του Whitechapel στο Λονδίνο ενώ το σώμα της έφερε φρικτά τραύματα στον λαιμό και στην κοιλιά. Η δολοφονία της καταγράφηκε ως το πρώτο «επίσημο» θύμα του διαβόητου Τζακ του Αντεροβγάλτη, του πιο αινιγματικού και τρομακτικού κατά συρροή δολοφόνου του 19ου αιώνα.

Η Νίκολς, μητέρα πέντε παιδιών που ζούσε μέσα στη φτώχεια και την ανέχεια, βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα, όταν ένας περαστικός βρήκε το άψυχο σώμα της σε ένα σκοτεινό σοκάκι. Λίγες μέρες πριν, είχε φύγει από ένα καταφύγιο αστέγων γιατί δεν είχε να πληρώσει το αντίτιμο της διαμονής της. Ο βίαιος θάνατός της ήταν η σπίθα που άναψε τον πανικό σε ολόκληρο το Λονδίνο.

Γυναίκες σε μία από τις πιο φτωχές συνοικίες του Λονδίνου, όπου σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο δολοφονίες του Τζακ του Αντεροβγάλτη / Φωτ.: Wikipedia

Τα υπόλοιπα θύματα

Η Νίκολς δεν ήταν η μόνη. Μέσα σε τρεις μήνες, τέσσερις ακόμη γυναίκες, όλες πόρνες που ζούσαν περιθωριοποιημένες, βρήκαν φρικτό θάνατο από τον ίδιο δράστη:

Άννι Τσάπμαν (8 Σεπτεμβρίου 1888) – βρέθηκε σε αυλή πολυκατοικίας, με τρομακτική παραμόρφωση του σώματός της.

Ελίζαμπεθ Στράιντ (30 Σεπτεμβρίου 1888) – το σώμα της εντοπίστηκε με κομμένο λαιμό, χωρίς όμως τα βαριά τραύματα των άλλων, πιθανώς επειδή ο δολοφόνος δεν πρόλαβε.

Κάθριν Έντοους (επίσης στις 30 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά την Στράιντ) – το σώμα της έφερε ακρότητες που συγκλόνισαν ακόμη και τους έμπειρους αστυνομικούς.

Μαίρη Τζέιν Κέλι (9 Νοεμβρίου 1888) – η νεότερη των θυμάτων, μόλις 25 ετών, βρέθηκε στο δωμάτιό της σε κατάσταση που οι εφημερίδες της εποχής απέφυγαν να περιγράψουν λεπτομερώς.

Οι πέντε αυτές γυναίκες θεωρούνται τα «κανονικά» θύματα (canonical five) του Τζακ του Αντεροβγάλτη.

Ο «μύθος» του Αντεροβγάλτη

Παρά τις εκατοντάδες ανακρίσεις, η αστυνομία της Βικτωριανής Αγγλίας απέτυχε να τον συλλάβει. Η ανωνυμία του, σε συνδυασμό με την αγριότητα των εγκλημάτων, τον μετέτρεψε σε θρύλο της εγκληματολογίας. Μάλιστα, εφημερίδες της εποχής έλαβαν δεκάδες επιστολές από άγνωστους που ισχυρίζονταν ότι ήταν ο δολοφόνος, όμως μία έφερε την υπογραφή «Jack the Ripper» – και το όνομα αυτό έμελλε να μείνει στην Ιστορία.

Η περσόνα του αιμοσταγούς Τζακ του Αντεροβγάλτη έφερε στο προσκήνιο τις κοινωνικές πληγές του Λονδίνου: την εξαθλίωση, την ανισότητα και την αδυναμία του κράτους να προστατεύσει τις πιο ευάλωτες γυναίκες.

Ένα από τα πιο γνωστά γράμματα που φέρονται να είχε στείλει στις Αρχές ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης - Ξεκινούσε γράφοντας «Από την Κόλαση» (From Hell) / Φωτ.: Wikipedia

Ένα μυστήριο που δεν λύθηκε ποτέ

Μέχρι σήμερα, η ταυτότητά του παραμένει μυστήριο. Ιστορικοί, ερευνητές και συγγραφείς έχουν προτείνει δεκάδες υπόπτους, από γιατρούς και χασάπηδες έως μέλη της βασιλικής οικογένειας. Ακόμα και σύγχρονες αναλύσεις DNA, όμως, δεν έχουν καταφέρει να δώσουν μία οριστική απάντηση.

Η 31η Αυγούστου 1888 δεν σήμανε απλώς τον θάνατο της Μαίρης Αν Νίκολς, αλλά και την απαρχή μιας σειράς εγκλημάτων που σημάδεψαν ανεξίτηλα τη συλλογική μνήμη. Ο «Τζακ ο Αντεροβγάλτης» δεν είναι μόνο το πιο σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία του Λονδίνου, αλλά και ένα από τα πιο ανατριχιαστικά μυστήρια της παγκόσμιας ιστορίας.