Σαν σήμερα: Όταν ακτιβίστρια προσπάθησε να σκοτώσει τον Λένιν - Μετά ακολούθησε ο «Κόκκινος Τρόμος»

Ο Βλαντίμιρ Ιλίτς Ουλιάνοφ, γνωστός ως Λένιν, είχε ήδη γλιτώσει από μία δολοφονική ενέδρα τον Ιανουάριο του 1918, όταν σφαίρες «γάζωσαν» το αυτοκίνητό του, αλλά σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην ψυχραιμία ενός συνεργάτη του. Όμως, σαν σήμερα, στις 30 Αυγούστου 1918, η απειλή για τη ζωή του υπήρξε ακόμη πιο άμεση.

Ο Λένιν είχε μόλις ολοκληρώσει μια ομιλία στο εργοστάσιο «Σφυρί και Δρεπάνι» στη Μόσχα, εμψυχώνοντας τους εργάτες του νεοσύστατου μπολσεβίκικου κράτους. Καθώς έβγαινε από τον χώρο, η Φάνια Καπλάν, μια αναρχική ακτιβίστρια που είχε φυλακιστεί επί χρόνια από το τσαρικό καθεστώς και συνέχιζε να δρα και μετά την Επανάσταση, τον πλησίασε φωνάζοντας το όνομά του. Στη συνέχεια πυροβόλησε τρεις φορές με πιστόλι Browning. Η μία σφαίρα τρύπησε το πανωφόρι του, η δεύτερη καρφώθηκε στον λαιμό και την κλείδα του, ενώ η τρίτη τον πέτυχε στον αριστερό ώμο.

Η Φάνια Καπλάν / Φωτ.: Wikipedia

Ο Λένιν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κρεμλίνο, όπου αρνήθηκε να φύγει για νοσοκομείο, επιμένοντας να παραμείνει κοντά στο κέντρο εξουσίας. Οι γιατροί κατόρθωσαν να τον σταθεροποιήσουν, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν τις σφαίρες. Η Καπλάν συνελήφθη επί τόπου και ομολόγησε την πράξη της, κατηγορώντας τον Λένιν ότι «πρόδωσε την επανάσταση» διαλύοντας τη Συντακτική Συνέλευση και απαγορεύοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τρεις ημέρες αργότερα εκτελέστηκε (με συνοπτικές διαδικασίες).

Η Φάνια Καπλάν / Φωτ.: Wikipedia

Η απόπειρα δολοφονίας στάθηκε αφορμή για τον «Κόκκινο Τρόμο»

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Λένιν, δεν άφησε μόνο ουλές στον μπολσεβίκο ηγέτη αλλά πολύ πιο βαθιά τραύματα καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν ανέκτησε ποτέ πλήρως τη σωματική και πνευματική του υγεία. Υπήρξε επίσης καταλύτης για μια σκληρή στροφή του καθεστώτος. Οι μπολσεβίκοι ξεκίνησαν την εκστρατεία μαζικών εκτελέσεων και συλλήψεων γνωστή ως «Κόκκινος Τρόμος», στο πλαίσιο του εμφυλίου που ήδη μαινόταν. Χιλιάδες αντίπαλοι του καθεστώτος βρέθηκαν αντιμέτωποι με διώξεις, φυλακίσεις και θάνατο.

Στο πανό αναγράφεται: «Θάνατος στους μπουρζουά και τους βοηθούς τους. Ζήτω ο Κόκκινος Τρόμος» / Φωτ.: Wikipedia

Η αλήθεια είναι πως η απόπειρα της Καπλάν σημάδεψε την πορεία της Σοβιετικής Ρωσίας. Ανέδειξε την εύθραυστη ισορροπία του νεογέννητου κράτους, αλλά και τη σκληρότητα με την οποία ο Λένιν και οι συνεργάτες του επέλεξαν να απαντήσουν σε κάθε απειλή. Από εκείνη τη μέρα, η Ρωσία μπήκε βαθύτερα σε έναν φαύλο κύκλο βίας και καταστολής που θα καθόριζε τις δεκαετίες που ακολούθησαν.