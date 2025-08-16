Σαν σήμερα: Όταν ο «Βασιλιάς» βρέθηκε νεκρός και βύθισε στο πένθος τον κόσμο - Οι θεωρίες συνωμοσίας

Σαν σήμερα, στις 16 Αυγούστου του 1977, έφυγε από τη ζωή ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο άνθρωπος που με τη φωνή, την κίνηση και την εκρηκτική του σκηνική παρουσία άλλαξε για πάντα το τοπίο της παγκόσμιας μουσικής. Παρά τον θάνατό του, η μουσική του παραμένει ζωντανή και εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να τον αποκαλούν «Βασιλιά του Rock ‘n’ Roll».

Κάθε χρόνο, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο Μέμφις του Τενεσί για να τον τιμήσει. Κεντρική στιγμή των εκδηλώσεων είναι η αγρύπνια έξω από το θρυλικό σπίτι του, την Graceland, η οποία συνοδεύεται από μία εβδομάδα αφιερωμένη στη μνήμη και την κληρονομιά του.

Ο Έλβις γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1935 στο Τιούπελο του Μισισίπι και μεγάλωσε ακούγοντας γκόσπελ. Το 1948 η οικογένειά του μετακόμισε στο Μέμφις, όπου ο νεαρός Πρίσλεϊ ήρθε σε επαφή με τα μπλουζ και την τζαζ. Το 1954, η ιδιαίτερη φωνή του τράβηξε την προσοχή του παραγωγού Σαμ Φίλιπς της δισκογραφικής Sun Records, ο οποίος τον έπεισε να ηχογραφήσει τα «That’s All Right Mama» και «Blue Moon of Kentucky». Η επιτυχία ήταν άμεση και τον επόμενο χρόνο η RCA Victor αγόρασε το συμβόλαιό του.

Με το «I Forgot to Remember to Forget» κέρδισε την κορυφή της κάντρι σκηνής, ενώ το «Heartbreak Hotel» τον εκτόξευσε διεθνώς. Ακολούθησαν αμέτρητες επιτυχίες όπως τα «Don’t Be Cruel», «Hound Dog», «Love Me Tender», «All Shook Up» και «Jailhouse Rock». Παράλληλα, πρωταγωνίστησε σε 33 ταινίες, με πρώτη το «Love Me Tender» το 1956.

Η καριέρα του γνώρισε προσωρινή παύση (1958-1960) λόγω της στρατιωτικής του θητείας στη Γερμανία, όπου γνώρισε την Πρισίλα Μπολιέ, με την οποία απέκτησε την κόρη του, Λίζα Μαρί. Με πωλήσεις άνω του ενός δισεκατομμυρίου δίσκων, ο Έλβις θεωρείται ο πιο εμπορικά επιτυχημένος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Ήταν υποψήφιος 14 φορές για Grammy, κερδίζοντας τρία.

Το τραγικό τέλος

Ωστόσο, οι πιέσεις της φήμης, τα προσωπικά προβλήματα και η εξάρτηση από φάρμακα και ουσίες οδήγησαν σε ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Στις 16 Αυγούστου 1977, βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του μπάνιου του από τη μνηστή του Τζίντζερ Όλντεν, σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Η τελευταία του (συγκλονιστική) παρουσία σε Live το 1977:

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Baptist Memorial όπου και στις 15:30 ανακοινώθηκε ο θάνατος του. Σε μια συνέντευξη Τύπου που δόθηκε αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν πως ο θάνατος του «Βασιλιά» επήλθε από καρδιακή αρρυθμία, η οποία προκλήθηκε από μεγάλη δόση ναρκωτικών. Η κηδεία του ήταν εθνικό γεγονός, ενώ η ταφή του αρχικά έγινε στο νεκροταφείο του Φόρεστ Χιλ στο Μέμφις, δίπλα από τη μητέρα του, αλλά για λόγους ασφαλείας οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Graceland.

Οι 5 πιο γνωστές θεωρίες συνωμοσίας για τον θάνατο του Έλβις

Ο μύθος του Έλβις Πρίσλεϊ παραμένει αναλλοίωτος, θυμίζοντας πως η μουσική και η προσωπικότητά του ξεπέρασαν τα όρια της εποχής του και άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια κουλτούρα. Και, όπως είναι φυσικό, ο ξαφνικός θάνατός του «φούντωσε» διάφορες φήμες και θεωρίες με πολλούς να θεωρούν πως ο«Βασιλιάς» δεν πέθανε ποτέ... Ακολουθούν 5 διάσημες θεωρίες για τον θάνατό του:

1. Αυτοκτόνησε

Πολλοί είναι εκείνοι που ναι μεν αποδέχονται το γεγονός πως ο Έλβις Πρίσλεϊ πέθανε, αλλά δεν δέχονται το ότι «έφυγε» από καρδιά λόγω υπερβολικής δόσης ναρκωτικών, ειδικά μετά από δηλώσεις της πρώην γυναίκας του Πρισίλα Πρίσλεϊ, με την οποία απέκτησε τη μοναχοκόρη του Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, σε σχετικό ντοκιμαντέρ του HBO όπου είπε: «Ο Έλβις ήξερε τι έκανε με τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Οι άνθρωποι στον κλειστό του κύκλο προσπάθησαν να τον σταματήσουν, αλλά στον Έλβις δεν έλεγες τι να κάνει. Θα σε πέταγε έξω».

2. Έστησε τον θάνατό του και διέφυγε με ελικόπτερο

Μια πολύ διαδεδομένη φημολογία θέλει τον Έλβις Πρίσλεϊ να έχει σκηνοθετήσει τον θάνατό του και να έχει εξαφανιστεί μακριά από όλους και από όλα, επειδή σιχάθηκε τα φώτα της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, υπήρξαν μαρτυρίες πως ένα μαύρο ελικόπτερο προσγειώθηκε στη Graceland λίγο πριν βρεθεί το πτώμα του Έλβις, ενώ πιστεύουν πως το ελικόπτερο τον μετέφερε στις Βερμούδες.

3. Άλλαξε καριέρα κι έγινε κομπάρσος

Πολλοί θεωρούν πως ο Έλβις Πρίσλεϊ παράτησε το τραγούδι και την υποκριτική και έγινε κομπάρσος ταινιών, καθώς δεν ήθελε άλλο να βρίσκεται στο προσκήνιο. Μάλιστα, κάποιοι πιστεύουν πως τον έχουν δει σε μια σκηνή από τη διάσημη ταινία «Μόνος στο Σπίτι». Η θεωρία τους ενισχύεται από το ότι αν αναγραμματίσεις το ονομα του κεντρικού ήρωα της ταινίας Kevin McCallister, βγαίνει «I. Mr Elvis. Act».

4. Είχε μπλέξει με τη μαφία και είναι προστατευόμενος μάρτυρας

Μια ισχυρή θεωρία αφορά την εμπλοκή του διάσημου τραγουδιστή με κύκλωμα μαφίας και την προστασία του από το FBI. Σύμφωνα με αυτήν, ο ίδιος είχε δοσοληψίες με μαφιόζους και, όπως υποστηρίζει η Γκέιλ Μπρούερ-Τζιόρτζιο που το 1988 έγραψε το best seller «Is Elvis Alive», ο σταρ τους κατέδωσε στο FBI γι’ αυτό και αναγκάστηκε να μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.

5. Το λάθος στον τάφο του

Μερίδα κόσμου που θεωρεί ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ δεν πέθανε ποτέ, στηρίζει τους ισχυρισμούς του στο «τυπογραφικό λάθος» που υπάρχει στον τάφο του. Συγκεκριμένα, στην ταφόπλακά του στην Graceland είναι γραμμένο το πλήρες όνομά του, που είναι Έλβις Αρον Πρίσλεϊ, αλλά το «Άρον» έχει γραφτεί με δύο «α», δηλαδή «Άαρον», ώστε να μην προκληθεί μπέρδεμα εφόσον… είναι ζωντανός!

Βέβαια, υπάρχει εξήγηση, αφού λένε πως ο Έλβις από μικρός έγραφε το όνομα «Άρον» με ένα «α», αλλά ο πατέρας του ήθελε να χαραχθεί στον τάφο του η βιβλική εκδοχή «Άαρον».