Σαν σήμερα: Όταν ο «Θεϊκός Άνεμος» έσωσε την Ιαπωνία από τον Κουμπλάι Χαν

Ήταν εγγονός του Τζένγκις Χαν και κληρονόμος μίας από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες που γνώρισε ποτέ η ιστορία. Ο Κουμπλάι Χαν, ηγεμόνας της Ανατολικής Ασίας και Χαγάνος της Μογγολικής Αυτοκρατορίας, κυριαρχούσε σε εδάφη που εκτείνονταν από τις ακτές της Κίνας μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Στα μάτια των συγχρόνων του, ήταν ίσως ο ισχυρότερος άνδρας του πλανήτη.

Το 1281, ο Κουμπλάι έστρεψε το βλέμμα του στην Ιαπωνία, πεπεισμένος ότι η θαλάσσια απόσταση που τον χώριζε από το νησιωτικό κράτος δεν θα αποτελούσε εμπόδιο, όπως δεν στάθηκαν οι πεδιάδες της Κεντρικής Ασίας στους ιππείς του. Στα μέσα Ιουνίου, ένας τεράστιος στόλος – χιλιάδες πλοία με πάνω από 100.000 άνδρες – συγκεντρώθηκε στα στενά της Τσουσίμα, με σκοπό την απόβαση στη «Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου».

Οι σαμουράι αντιμέτωποι με τα βέλη των Μογγόλων πολεμιστών / Φωτ.: Wikipedia

Πως ο «Θεϊκός Άνεμος» διέλυσε τον μογγολικό στόλο

Για εβδομάδες, οι σαμουράι αντιστέκονταν σθεναρά, ματαιώνοντας κάθε προσπάθεια εισβολής. Στις αρχές Αυγούστου, η μογγολική δύναμη περίμενε την κατάλληλη στιγμή για την τελική επίθεση. Όμως, σαν σήμερα, στις 15 Αυγούστου, η μοίρα επεφύλασσε άλλη έκβαση. Ένας ισχυρότατος τυφώνας έπληξε την περιοχή, μετατρέποντας τα ξύλινα πλοία σε... οδοντογλυφίδες. Υπολογίζεται ότι το 80% του στόλου βυθίστηκε, με χιλιάδες στρατιώτες να χάνουν τη ζωή τους είτε στα κύματα είτε από τα ιαπωνικά σπαθιά στην ακτή.

Οι Ιάπωνες απέδωσαν τη σωτηρία τους σε θεϊκή παρέμβαση και βάφτισαν την καταιγίδα «kamikaze» – «Θεϊκός Άνεμος». Το γεγονός σήμανε το τέλος των φιλοδοξιών του Κουμπλάι Χαν στην Ιαπωνία καθώς καμία νέα απόπειρα εισβολής δεν θα ακολουθούσε.

Μετά θάνατον πορτρέτο του Κουμπλάι Χαν (ζωγραφίστηκε ως... 30 χρόνια νεότερος) / Φωτ.: Wikipedia

Ο θρύλος των kamikaze που... ξέφτισε από την τεχνολογία

Αιώνες αργότερα, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ιαπωνική προπαγάνδα αναβίωσε τον μύθο του kamikaze για να εμπνεύσει νεαρούς πιλότους σε αποστολές αυτοκτονίας εναντίον των συμμαχικών στόλων. Μόνο που αυτή τη φορά, τα θωρηκτά και τα αεροπλανοφόρα μπορούσαν να αντέξουν ό,τι τους επεφύλασσαν οι άνθρωποι ή η φύση.

Η μάχη του 1281 και ο «Θεϊκός Άνεμος» έμειναν στην ιστορία ως παράδειγμα του πώς ένα και μόνο φυσικό φαινόμενο μπορεί να αλλάξει την πορεία ολόκληρων αυτοκρατοριών.