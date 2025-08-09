Σαν σήμερα: Η μάχη που οδήγησε στην κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Σαν σήμερα, στις 9 Αυγούστου του 378 μ.Χ., μια από τις καθοριστικότερες στρατιωτικές ήττες στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σημειώθηκε κοντά στην πόλη Αδριανούπολη. Η μάχη μεταξύ των δυνάμεων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και των Γότθων δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική αποτυχία. Ήταν το πρώτο ηχηρό «καμπανάκι» για την παρακμή μιας υπερδύναμης που μέχρι τότε φάνταζε αήττητη.

Ο αυτοκράτορας Ουάλης, πρόθυμος να ενισχύσει το κύρος του και να αποδείξει την αξία του, αποφάσισε να αντιμετωπίσει τους Γότθους χωρίς να περιμένει τις ενισχύσεις του ανιψιού του, Γρατιανού. Παρά τις προειδοποιήσεις, προχώρησε στην επίθεση υπό συνθήκες... καύσωνα, με τον στρατό του ήδη καταπονημένο και ανεπαρκώς προετοιμασμένο.

Η μάχη εξελίχθηκε σε καταστροφή για τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Οι Γότθοι, καθοδηγούμενοι από ικανούς αρχηγούς, εκμεταλλεύτηκαν τα στρατηγικά λάθη του Ουάλη και συνέτριψαν τις αυτοκρατορικές λεγεώνες. Ο ίδιος ο Ουάλης σκοτώθηκε στη μάχη, με τον θάνατό του να παραμένει αμφιλεγόμενος – κάποιες πηγές αναφέρουν πως κάηκε ζωντανός σε μια καλύβα όπου είχε βρει καταφύγιο, ενώ άλλες πως σκοτώθηκε από βέλος.

Ο αυτοκράτορας Ουάλης / Φωτ.: Wikipedia

Η νίκη των «βαρβάρων» που τους έφερε μέχρι τη... Ρώμη

Η ήττα στην Αδριανούπολη θεωρείται από πολλούς ιστορικούς ως σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή ιστορία. Για πρώτη φορά, οι «βαρβαρικές» φυλές όχι μόνο κέρδισαν τους Ρωμαίους σε ανοιχτή μάχη, αλλά απέκτησαν και την αυτοπεποίθηση να διεκδικήσουν τμήματα της αυτοκρατορίας ως δικά τους εδάφη. Οι Γότθοι συνέχισαν να κινούνται ανεμπόδιστοι εντός της ρωμαϊκής επικράτειας και, λίγες δεκαετίες αργότερα, το 410 μ.Χ., θα έφταναν ως τη Ρώμη την ίδια, προκαλώντας σοκ στον τότε γνωστό κόσμο.

Ο ιστορικός Αμιανός Μαρκελλίνος, ένας από τους τελευταίους μεγάλους χρονογράφους της αρχαίας Ρώμης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Από εδώ και πέρα, άρχισαν τα βάσανα της αυτοκρατορίας». Και πράγματι, η μάχη της Αδριανούπολης δεν ήταν απλώς μια ήττα. Ήταν η αρχή της παρακμής του Δυτικού Ρωμαϊκού Κόσμου.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως διάδοχος του Ουάλη θα ήταν ο Θεοδόσιος Α’, που έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο Θεοδόσιος ο Μέγας. Ήταν εκείνος που διαίρεσε και επίσημα τη Δυτική και την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με το δυτικό σκέλος να βυθίζεται στην παρακμή και το ανατολικό να μένει στην Ιστορία ως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία.