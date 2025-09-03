Μελχισεδέκ: Ο μυστηριώδης βασιλιάς της Βίβλου - Το όνομα που ακούστηκε στους διαλόγους της μαφίας

Τις τελευταίες ημέρες, σε πολλά δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες από τη δράση κυκλώματος στην Κρήτη, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλεκόταν σε υποθέσεις εκβιασμών, πολιτικών και οικονομικών διευθετήσεων, ακόμα και σε προσπάθεια επηρεασμού και εκλογής αρχιερέων, έχει ακουστεί ένα πολύ σπάνιο όνομα: Μελχισεδέκ.

Από πού προέρχεται αυτό το περίεργο και εξαιρετικά σπάνιο –για λαϊκό– όνομα;

Οι πιο αξιόπιστες και θεμελιώδεις πηγές για τον Μελχισεδέκ είναι τα ίδια τα βιβλία της Αγίας Γραφής.

Η πρώτη αναφορά στο όνομα «Μελχισεδέκ» εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, στο Βιβλίο της Γένεσης (14:18-20), και περιγράφεται ως «ιερέας του Υψίστου Θεού» και βασιλιάς της Σαλήμ (που αργότερα έγινε η Ιερουσαλήμ). Αυτός ο βιβλικός Μελχισεδέκ συνάντησε τον Αβραάμ όταν ο τελευταίος επέστρεφε από μια νικηφόρα μάχη. Ο Μελχισεδέκ πρόσφερε στον Αβραάμ άρτο και οίνο –μια προεικόνιση της Θείας Κοινωνίας και της Μετάληψης– και τον ευλόγησε, ενώ ο Αβραάμ του έδωσε το ένα δέκατο από τα λάφυρά του.

Η αναφορά στον Μελχισεδέκ ως βασιλιά της πόλης Σαλήμ και ως ανώτατου ιερέα είναι η πρώτη και μοναδική άμεση αναφορά σε αυτόν ως ιστορικό πρόσωπο.

Η προφητική του σημασία

Το όνομα του Μελχισεδέκ εντοπίζεται και στους Ψαλμούς, που αποδίδονται στον προφήτη και βασιλιά Δαυίδ. Σε έναν ψαλμό υπάρχει ένας σύντομος, αλλά εξαιρετικά σημαντικός στίχος, όπου ο Θεός ορκίζεται στον μελλοντικό Μεσσία, λέγοντας: «Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αυτή η αναφορά καθιερώνει την ιερατική του ιδιότητα ως προφητική.

Η τρίτη ονομαστική αναφορά στο όνομα «Μελχισεδέκ» υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Στην προς Εβραίους Επιστολή του Παύλου, ειδικά στα Κεφάλαια 5, 6 και 7, αναπτύσσεται πλήρως η θεολογική σημασία του. Ο Απόστολος Παύλος τον χρησιμοποιεί ως κεντρικό παράδειγμα για να εξηγήσει την ανωτερότητα της ιεροσύνης του Ιησού Χριστού σε σχέση με την ιεροσύνη των Λευιτών (την Ααρωνική ιεροσύνη). Η επιστολή τονίζει ότι ο Μελχισεδέκ είναι «απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος», χωρίς αρχή και τέλος, συμβολίζοντας έτσι την αιώνια φύση του Χριστού ως Αρχιερέα. Με άλλα λόγια, ο Μελχισεδέκ δεν είναι απλά ένα πρόσωπο, αλλά ένας «τύπος» του Ιησού Χριστού. Με απλά λόγια, ο Μελχισεδέκ ήταν ένας μυστηριώδης βασιλιάς και ιερέας, ο οποίος θεωρείται από τους Χριστιανούς ως μια σημαντική προεικόνιση του Ιησού Χριστού.

Αναφορές εκτός της Βίβλου

Θεολόγοι και ιστορικοί έχουν εντοπίσει αυτό το όνομα και σε άλλες πηγές εκτός των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Το όνομα έχει βρεθεί γραμμένο σε ένα από τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Στο κείμενο 11QMelchizedek υπάρχει αναφορά στον Μελχισεδέκ, δίνοντάς του μια σχεδόν αρχαγγελική ή μεσσιανική διάσταση.

Την ίδια ώρα, ο Ιώσηπος και ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς, δύο Εβραίοι ιστορικοί του 1ου αιώνα μ.Χ., κάνουν αναφορές στον Μελχισεδέκ, προσπαθώντας να τον ερμηνεύσουν στο πλαίσιο της ιστορίας του Ισραήλ.