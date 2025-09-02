Αποκάλυψη: Οι συνομιλίες του Πάνου Καμμένου με τη μαφία της Κρήτης για την εκλογή δεσπότη

Νέες πτυχές στο πολύκροτο σκάνδαλο της «μαφίας της Κρήτης» αποκαλύπτει η δικογραφία, με ντοκουμέντα που σοκάρουν. Οι δύο αδελφοί – ξενοδόχοι, φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, φέρονται να επιχείρησαν να ελέγξουν ακόμη και την εκλογή του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, επιστρατεύοντας πολιτικές γνωριμίες και προσωπικές σχέσεις. Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων βρίσκεται και ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος, στον οποίο απευθύνθηκαν για «μεσολάβηση» υπέρ του εκλεκτού τους αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, με τον ίδιο να εμφανίζεται να δηλώνει πως «τον αμερικανικό παράγοντα τον ελέγχει απόλυτα».



Η επικοινωνία με τον Πάνο Καμμένο

Στις 12 Αυγούστου 2025, ο ξενοδόχος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρώην υπουργό και πρόεδρο των ΑΝΕΛ, Πάνο Καμμένο. Σύμφωνα με τις συνομιλίες, ενημέρωσε τον κ. Καμμένο για την υποψηφιότητα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, τονίζοντας πως απολαμβάνει στήριξης από το Πατριαρχείο, την αμερικανική βάση στα Χανιά και άλλους παράγοντες.

Ο Καμμένος, αν και αρνήθηκε άμεση επικοινωνία με τον Μελχισεδέκ, φέρεται να διαβεβαίωσε τον ξενοδόχο ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα, «θα επιτευχθεί με βεβαιότητα», καθώς – όπως είπε – «το ελέγχει απόλυτα».

Λίγο αργότερα, ο εμπλεκόμενος έστειλε στον Καμμένο μήνυμα με το όνομα του Μελχισεδέκ και τη φράση: «Για Δεσπότης Χανίων».

Η επαφή με τον Μελχισεδέκ

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος επικοινώνησε με τον ίδιο τον Αρχιμανδρίτη, τον ενημέρωσε για τη συζήτηση με τον Καμμένο και τον διαβεβαίωσε ότι θα μεσολαβήσει για την εκλογή του. Ο Μελχισεδέκ, σύμφωνα με τις απομαγνητοφωνήσεις, ζήτησε «άμεση πίεση» από την πλευρά του Καμμένου, λόγω ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων.

Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τον εμπλεκόμενο για δωρεά που είχε πραγματοποιήσει στην Εκκλησία.

«Ο Αθηναίος» και η προσωπική ασφάλεια

Στις συνομιλίες γίνεται αναφορά και σε ένα τρίτο πρόσωπο, , καθώς και σε έναν «Αθηναίο». Ο ξενοδόχος εμφανίζεται διατεθειμένος να παρέχει ακόμη και προσωπική ασφάλεια για μετακινήσεις προς το Ηράκλειο, προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία εκλογής. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχει τον τρόπο να διασφαλίσει την επικράτηση του Μελχισεδέκ, ενώ ο Αρχιμανδρίτης σχολίασε ότι οι εξελίξεις θα «τρομοκρατήσουν» τον «Αθηναίο», πιθανό αντίπαλο ή πρόσωπο του περιβάλλοντος.

Η συζήτηση για τα Ιερά Λείψανα

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στη διάρκεια των επαφών τους, η συζήτηση επεκτάθηκε σε Ιερά Λείψανα. Ο ξενοδόχος ζήτησε από τον Μελχισεδέκ τεμάχιο από το Τίμιο Ξύλο, κάτι που ο τελευταίος απέρριψε ως αδύνατο, καθώς διαθέτει μόνο μια απειροελάχιστη ποσότητα που του είχε παραδοθεί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Ωστόσο, ο Μελχισεδέκ φέρεται να προσφέρθηκενα του παραδώσει στον λείψανο του Αγίου Λαζάρου, το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, είναι γνήσιο.