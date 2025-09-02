«Νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ; Τώρα αρχίζουμε πάλι, σας έχω» - Ξέσπασμα Καμμένου για την κρητική μαφία

Μετά τον σάλο που ξέσπασε με την εμπλοκή του ονόματός του στην πολύκροτη υπόθεση της «μαφίας» της Κρήτης, ο Πάνος Καμμένος, μπορεί να... άργησε, αλλά πέρασε στην αντεπίθεση με ένα ξέσπασμα λίγων λέξεων.

Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας άφησε να εννοηθεί ότι ξεκινά «πόλεμος» με όλους όσοι τον αναμειγνύουν στην υπόθεση της κρητικής μαφίας.

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω, ok πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι, σας έχω», έγραψε στην ανάρτησή του ο Πάνος Καμμένος το βράδυ της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Νωρίτερα, είχε αποκαλυφθεί ένας επίμαχος διάλογος του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας με φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, είχαν γίνει γνωστά τα εξής:

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης.



Πάνος Καμμένος: Ναι.



Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.



Πάνος Καμμένος: Ναι.



Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Καμμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο.



Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.



Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…



Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω.



Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.



Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Το σκάνδαλο της κρητικής Μαφίας

Νέες πτυχές στο πολύκροτο σκάνδαλο της «μαφίας της Κρήτης» αποκαλύπτει η δικογραφία, με ντοκουμέντα που σοκάρουν. Οι δύο αδελφοί – ξενοδόχοι, φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, φέρονται να επιχείρησαν να ελέγξουν ακόμη και την εκλογή του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, επιστρατεύοντας πολιτικές γνωριμίες και προσωπικές σχέσεις. Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων βρίσκεται και ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος, στον οποίο απευθύνθηκαν για «μεσολάβηση» υπέρ του εκλεκτού τους αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, με τον ίδιο να εμφανίζεται να δηλώνει πως «τον αμερικανικό παράγοντα τον ελέγχει απόλυτα».



Η επικοινωνία με τον Πάνο Καμμένο

Στις 12 Αυγούστου 2025, ο ξενοδόχος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρώην υπουργό και πρόεδρο των ΑΝΕΛ, Πάνο Καμμένο. Σύμφωνα με τις συνομιλίες, ενημέρωσε τον κ. Καμμένο για την υποψηφιότητα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, τονίζοντας πως απολαμβάνει στήριξης από το Πατριαρχείο , την αμερικανική βάση στα Χανιά και άλλους παράγοντες.

Ο Καμμένος, αν και αρνήθηκε άμεση επικοινωνία με τον Μελχισεδέκ, φέρεται να διαβεβαίωσε τον ξενοδόχο ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα, «θα επιτευχθεί με βεβαιότητα», καθώς – όπως είπε – «το ελέγχει απόλυτα».

Λίγο αργότερα, ο εμπλεκόμενος έστειλε στον Καμμένο μήνυμα με το όνομα του Μελχισεδέκ και τη φράση: «Για Δεσπότης Χανίων».

Η επαφή με τον Μελχισεδέκ

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος επικοινώνησε με τον ίδιο τον Αρχιμανδρίτη, τον ενημέρωσε για τη συζήτηση με τον Καμμένο και τον διαβεβαίωσε ότι θα μεσολαβήσει για την εκλογή του. Ο Μελχισεδέκ, σύμφωνα με τις απομαγνητοφωνήσεις, ζήτησε «άμεση πίεση» από την πλευρά του Καμμένου, λόγω ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων.

Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τον εμπλεκόμενο για δωρεά που είχε πραγματοποιήσει στην Εκκλησία.

«Ο Αθηναίος» και η προσωπική ασφάλεια

Στις συνομιλίες γίνεται αναφορά και σε ένα τρίτο πρόσωπο, καθώς και σε έναν «Αθηναίο». Ο ξενοδόχος εμφανίζεται διατεθειμένος να παρέχει ακόμη και προσωπική ασφάλεια για μετακινήσεις προς το Ηράκλειο, προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία εκλογής. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχει τον τρόπο να διασφαλίσει την επικράτηση του Μελχισεδέκ, ενώ ο Αρχιμανδρίτης σχολίασε ότι οι εξελίξεις θα «τρομοκρατήσουν» τον «Αθηναίο», πιθανό αντίπαλο ή πρόσωπο του περιβάλλοντος.

Η συζήτηση για τα Ιερά Λείψανα

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στη διάρκεια των επαφών τους, η συζήτηση επεκτάθηκε σε Ιερά Λείψανα. Ο ξενοδόχος ζήτησε από τον Μελχισεδέκ τεμάχιο από το Τίμιο Ξύλο, κάτι που ο τελευταίος απέρριψε ως αδύνατο, καθώς διαθέτει μόνο μια απειροελάχιστη ποσότητα που του είχε παραδοθεί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Ωστόσο, ο Μελχισεδέκ φέρεται να προσφέρθηκε να του παραδώσει στον λείψανο του Αγίου Λαζάρου, το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, είναι γνήσιο.