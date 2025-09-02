Μαφία στην Κρήτη: Πώς εκβίαζαν τον ηγούμενο - Οι δωροδοκίες και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος

Δικογραφία 1.767 σελίδων, μετά την πολύμηνη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων, έχουν στα χέρια τους εισαγγελείς και ανακριτές που χειρίζονται τη μεγάλη υπόθεση με τη «μαφία της Κρήτης».

Το ιστορικό της υπόθεσης, όπως αναλύεται στη δικογραφία, είναι ενδεικτικό του βαθμού στον οποίο είχε εξαπλωθεί η δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Μία από τις πιο σοκαριστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά την εκβίαση εκκλησιαστικών προσώπων και τη δόλια υφαρπαγή περιουσίας της Ιεράς Μονής στα Χανιά, με την εμπλοκή δυο αδελφών -57 και 48 ετών- που φέρονται να έχουν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το 2017 εντοπίστηκε καταπάτηση 175 στρεμμάτων της ακίνητης περιουσίας της Μονής από τους δύο αδελφούς και έναν επιχειρηματία. Παρότι η Ιερά Μονή είχε αποφασίσει να κινηθεί νομικά, η άφιξη του νέου ηγούμενου, ανέστειλε κάθε ενέργεια.

Εκβίαζαν τον ηγούμενο

Σύντομα, άρχισε να κυκλοφορεί η φήμη ότι ο ηγούμενος είχε πέσει θύμα εκβιασμού, μέσω κατοχής βίντεο που η αποκάλυψη του θα έκανε κακό στη δημόσια εικόνα του κληρικού. Ο εκβιασμός, όπως αναφέρεται, είχε ως στόχο την παράδοση ενός δημόσιου εγγράφου με το οποίο η Ιερά Μονή θα παραιτούνταν από κάθε αξίωση επί της περιουσίας. Μετά την παύση του Ηγουμένου, διαπιστώθηκε ότι η έκταση, εμβαδού 174.645,40 τ.μ., είχε πωληθεί από έναν εκ των δύο αδερφών σε μια εταιρεία ακινήτων έναντι του ποσού των 1,5 εκατ. ευρώ.

Η δράση της οργάνωσης δεν περιορίστηκε εκεί. Ο 57χρονος εκ των δύο αδερφών και ένας δικηγόρος - κατηγορούμενος για απόπειρα απάτης, επιχείρησαν να εκβιάσουν και τον νέο ιδιοκτήτη της έκτασης, έναν Ισραηλινό επιχειρηματία. Απειλώντας τον με μια αστική αγωγή, του ζήτησαν 200.000 ευρώ με αντάλλαγμα την πώληση πλαστών εγγράφων που θα οδηγούσαν στην απόρριψη της αγωγής από το δικαστήριο.

Δωροδοκίες και «μαύρο χρήμα»

Η δικογραφία αποκαλύπτει επίσης τις προσπάθειες της εγκληματικής οργάνωσης να δωροδοκήσει δημόσιους υπαλλήλους. Σε ηχογραφημένη συνομιλία, ο 57χρονος ενημερώνει έναν συνεργό του ότι θα λειτουργήσει ως «μεσάζοντας» για τη δωροδοκία δημοσίων λειτουργών, προκειμένου να εξασφαλίσει μια σύμβαση μίσθωσης για λογαριασμό του. Για την επιτυχία της συμφωνίας, θα έπρεπε από το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα των 16.500 ευρώ, ένα μέρος ύψους 3.600 ευρώ να αποδίδεται ως «μαύρα» χρήματα.

Επιπλέον, η έρευνα της αστυνομίας διαπίστωσε ισχυρές ενδείξεις ότι τα δύο αδέλφια χρησιμοποιούσαν τις νόμιμες επιχειρήσεις τους στον τουριστικό τομέα ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος, διοχετεύοντας τα παράνομα έσοδά τους στις ροές εσόδων των επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν νόμιμη προέλευση.

Η διακίνηση ναρκωτικών

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε ως «πολυεθνική οργάνωση» και δεν περιοριζόταν στους εκβιασμούς. Η έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε και την επικερδή πώληση ναρκωτικών ουσιών που τροφοδοτούσε με ζεστό χρήμα το ταμείο της οργάνωσης.

Πολλοί και διάφοροι, βάσει της δικογραφίας, «έτρεχαν» ως αρχηγικά πρόσωπα το κομμάτι της διακίνησης και ενίοτε έκαναν και συναλλαγές μεταξύ τους για να καλύψουν ανάγκες.

Μεταξύ άλλων προσώπων, αρχηγικός ρόλος σε επίπεδο διακίνησης κόκας αποδίδεται σε 36χρονο Χανιώτη, ο οποίος φέρεται να είχε κάνει την σύζυγο του …προέκταση του χεριού του. Το ζευγάρι φρόντιζε να νομιμοποιεί τα χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών καθώς οι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω IRIS (της διατραπεζικής υπηρεσίας πληρωμών που επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών). Από ‘κει πλήρωναν ενοίκια, λογαριασμούς ρεύματος, ανακαινίσεις…

«Στο παραθυράκι της γιαγιάς έχω αφήσει την σακούλα…» ακούγεται σε επισύνδεση να συνομιλεί ο 36χρονος και κατά την αστυνομία η συνομιλία αυτή αφορά συνεννόηση για διακίνηση.

Τα παράπονα για την ποιότητα της κοκαΐνης

Στις επισυνδέσεις δεν λείπουν και τα παράπονα για την ποιότητα της κοκαΐνης.

-την πρώτη δε μιλάω, τη δεύτερη.. αλλά την τρίτη

-ε, του π… ρε μ@λ@κ@... Θα σου βάλω να διαλέγεις μόνος… χα χα

-όχι ρε μ@λ@κ@, για όνομα του Θεού…λέω αν άλλαξε κάτι στην συνταγή..

-όχι ρε μ@λ@κ@... Τώρα που θα πάρω τα καινούργια, θα δούμε πως θα είναι..

-καλώς έγινε