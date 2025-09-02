Στοιχεία σοκ για τη μαφία της Κρήτης: Για να βγάλουν μητροπολίτη υπόσχονταν τα... ιερά λείψανα αγίου

Ολοένα και νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση της εγκληματικής ομάδας που έκανε... όλων των ειδών τις παρανομίες στην Κρήτη, με τις λεπτομέρειες να σοκάρουν.

Χαρακτηριστική είναι η αποκάλυψη που κάνει η τοπική ιστοσελίδα cretalive.gr, σύμφωνα με την οποία μέλη του κυκλώματος είχαν φτάσει στο σημείο για να βγάλουν τον «δικό τους» μητροπολίτη να υπόσχονται ως αντάλλαγμα τα …λείψανα του Αγίου Λαζάρου!

«Κάντε εσείς τον τάδε Μητροπολίτη και εμείς θα φέρουμε τα άγια λείψανα» φέρονται να έλεγαν, σε μία ιστορία που δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο...

Δύο πρόσωπα «έκπληξη» στη δικογραφία

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ένστολοι, ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κρητική κοινωνία.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, στη δικογραφία για τη μαφία στην Κρήτη, συμπεριλαμβάνονται και δύο πρόσωπα έκπληξη, η αποκάλυψη των οποίων αναμένεται να προκαλέσει «σεισμό» στην κοινωνία των Χανίων.

Μεταγωγή στον εισαγγελέα των κατηγορούμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης (φωτο: INTIME)

Το ένα από τα δύο πρόσωπα μάλιστα θεωρείται σύμφωνα με τη δικογραφία, ως άμεσα εμπλεκόμενος σε υποθέσεις εκβιασμών αλλά και στην υπόθεση με τα 175 στρέμματα πάνω από την περίφημη παραλία στο Σταυρό Χανίων. Υπόθεση για την οποία έχει υπάρξει προσφυγή από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας, με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνοδού της Εκκλησίας της Κρήτης.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι πολύ υψηλά στη διοίκηση δημοσίου φορέα στα Χανιά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο άτομο είχε συχνές επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης παρέχοντας διευκολύνσεις κάποιες φορές με συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

Τα δύο αυτά πρόσωπα δεν συνελήφθησαν κατά τη μεγάλη επιχείρηση που υπήρξε την Κυριακή όμως συμπεριλαμβάνονται, λένε οι πληροφορίες, στη δικογραφία και όταν αυτή παραδοθεί στον εισαγγελέα αναμένεται να τους ασκηθούν διώξεις.

Η στιγμή που συλληφθέντες για τη μαφία της Κρήτης οδηγούνται στον εισαγγελέα / Φωτ.: Intime

Οι διάλογοι των εμπλεκομένων που σοκάρουν

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στη δικογραφία για τη μαφία που λυμαινόταν την Κρήτη, οι βασικοί κατηγορούμενοι φαίνεται πως είχαν χωρίσει α Χανιά σε... ζώνες επιρροής και διακίνησης των ναρκωτικών ώστε να μην μπαίνει ο ένας στο …ρουθούνι του άλλου.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το cretalive.gr, στη δικογραφία-μαμούθ αναφέρεται ότι ένας «έπαιζε μπάλα» από Πλατανιά μέχρι Καστέλι για τη διακίνηση κοκαΐνης αποκλειστικά, άλλος είχε ακτίνα δράσης από Σούδα μέχρι Πλατανιά, τρίτοι «έσπρωχναν» ναρκωτικά σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Πολλοί και διάφοροι, βάσει της δικογραφίας, «έτρεχαν» ως αρχηγικά πρόσωπα το κομμάτι της διακίνησης και ενίοτε έκαναν και συναλλαγές μεταξύ τους για να καλύψουν ανάγκες.

Μεταξύ άλλων προσώπων, αρχηγικός ρόλος σε επίπεδο διακίνησης κόκας αποδίδεται σε 36χρονο Χανιώτη, ο οποίος φέρεται να είχε κάνει την σύζυγο του …προέκταση του χεριού του. Το ζευγάρι φρόντιζε να νομιμοποιεί τα χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών καθώς οι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω IRIS (της διατραπεζικής υπηρεσίας πληρωμών που επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών). Από ‘κει πλήρωναν ενοίκια, λογαριασμούς ρεύματος, ανακαινίσεις…

«Στο παραθυράκι της γιαγιάς έχω αφήσει την σακούλα…» ακούγεται σε επισύνδεση να συνομιλεί ο 36χρονος και κατά την αστυνομία η συνομιλία αυτή αφορά συνεννόηση για διακίνηση.

Μεταγωγή στον εισαγγελέα των κατηγορούμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης (φωτο: INTIME)

Τα παράπονα για την ποιότητα της κοκαΐνης

Στις επισυνδέσεις δεν λείπουν και τα παράπονα για την ποιότητα της κοκαΐνης.

-την πρώτη δε μιλάω, τη δεύτερη.. αλλά την τρίτη

-ε, του π… ρε μ@λ@κ@... Θα σου βάλω να διαλέγεις μόνος… χα χα

-όχι ρε μ@λ@κ@, για όνομα του Θεού…λέω αν άλλαξε κάτι στην συνταγή..

-όχι ρε μ@λ@κ@... Τώρα που θα πάρω τα καινούργια, θα δούμε πως θα είναι..

-καλώς έγινε

-μπορεί να βολεύει καλύτερα να μην πέφτει κάτω και να σπάει…

Κατά την ΕΛΑΣ, ο 36χρονος φέρεται να έχει πραγματοποιήσει μέχρι και τη σύλληψη του κατά προσέγγιση περί τις 600 συναλλαγές ναρκωτικών, να έχει διακινήσει τουλάχιστον 5 κιλά κοκαΐνη, με το οικονομικό όφελος να υπολογίζεται τουλάχιστον σε μισό εκατομμύριο ευρώ.

Στα αρχηγικά μέλη ως προς τη διακίνηση ναρκωτικών η Ασφάλεια Χανίων περιλαμβάνει έναν 42χρονο Ρομά, ο οποίος μάλιστα ήταν φυγόποινος καταδικαστικής απόφασης με συνολική ποινή κάθειρξης 11 έτη. Στην περίπτωση του τα «χέρια» του ήταν το ίδιο του το …αίμα, δηλαδή συγγενείς εξ αίματος ή πρόσωπα του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. Περιγράφεται ιδιαιτέρως προσεκτικός που είχε «μάτια» παντού. Του αποδίδονται περί τις 800 συναλλαγές ποσοτήτων δύο κιλών κοκαΐνης και ηρωίνης συνολικά, με το οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε 125.000 ευρώ.

Στα πρόσωπα με αναβαθμισμένο ρόλο η αστυνομία εντάσσει κάποιους ακόμα Κρητικούς, ανάμεσα στους οποίους και ο επονομαζόμενος «στρατηγός». Στη δική του σύλληψη είχαν τραυματιστεί πρόσφατα οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. στα Χανιά. Τότε είχαν εντοπιστεί περί τα 7 κιλά χασίς. Του αποδίδεται ότι είχε πραγματοποιήσει περί τις 2.000 συναλλαγές, είχε διακινήσει περί τα 30 κιλά χασίς, με το οικονομικό όφελος να ανέρχεται, όπως υπολογίζεται, σε 300.000 ευρώ.

«Δεν είμαστε εστιατόριο, ναρκωτικά πουλάμε»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση Χανιώτη, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» την επιχείρηση του σε υπαίθριο χώρο. Κατά την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση λειτουργούσε ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος από τη διακίνηση. Μάλιστα, οι πελάτες-αγοραστές πλήρωναν το αντίτιμο μέσω... POS. Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος που φέρεται να έχει με τη μητέρα του, η οποία προσπαθεί μάταια να τον συνετίσει.

Σε άλλη πάλι συνομιλία με «πελάτη», ο τελευταίος λέει στο τηλέφωνο για ξεκάρφωμα: «μία ομελέτα, μία χωριάτικη και μία μπύρα..», με τον ίδιο να απαντάει στην ψύχρα: «Δεν καταλαβαίνω τι μ...κίες μου λες, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα, μόνο πρέζα και μόνο κόκα».

Η οικογένεια που καθοδηγούσε πάνω από 10 άτομα

Πρόσωπο αναφοράς στην επονομαζόμενη «μαφία της Κρήτης», όπως αναφέρει ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του flash.gr, Κώστα Παπαδόπουλου, είναι ένας 68χρονος έγκλειστος σε φυλακές, ο οποίος φέρει το προσωνύμιο «στρατηγός», κατάγεται από τα Χανιά και έχει ποινικό παρελθόν από τις αρχές της δεκαετίες του ’80. Επίσης, από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει ότι ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε και μία οικογένεια με φερόμενο ως αρχηγό έναν 42χρονο από τα Χανιά που καθοδηγούσε περισσότερα από 10 άτομα με τα οποία συνδέονταν με δεσμούς αίματος.

Τέλος, κατά τη διάρκεια των ερευνών (σ.σ. όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.) έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 2 κιλά και 800 γρ. κοκαΐνης, πάνω από 11 κιλά κάνναβης, τουλάχιστον 5 πολεμικά όπλα (σ.σ. ανάμεσα τους και AK-47 Klaashnikov), πάνω από 10 πιστόλια και περίστροφα, επίσης τουλάχιστον 10 καραμπίνες ή άλλου τύπου κυνηγετικά όπλα, αλλά και εκατοντάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Παράλληλα, ένας 36χρονος από το Κολυμπάρι Χανίων, είναι σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. το πρόσωπο - «κλειδί» της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων και εμπλέκεται σε διακίνηση όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, «μαύρο» χρήμα κι άλλα αδικήματα.

Το άτομο αυτό φέρεται να έλεγχε τη διακίνηση ναρκωτικών (σ.σ. κάνναβης, κοκαΐνης, ηρωίνης) σε τρεις μεγάλες πιάτσες και συγκεκριμένα: α) Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, β) Ενετικό Λιμάνι Χανίων και γ) Πλατεία 1866.