Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τα «βαριά ονόματα» με πολυτελείς βίλες και τουριστική αυτοκρατορία

Δύο αδέλφια από τα Χανιά, γνωστά για τις σκοτεινές τους διαδρομές και παλιές υποθέσεις εκβιασμών, φέρονται –σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας– ως οι «εγκέφαλοι» της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Οι πολυτελείς δραστηριότητες

Οι δύο άνδρες, με φήμη που ξεπερνά τα όρια της τοπικής κοινωνίας, είχαν καταφέρει –όπως υποστηρίζουν αστυνομικοί κύκλοι– να χτίσουν αυτοκρατορία στον τουρισμό, αξιοποιώντας την «περίεργη ανοχή» που έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια οι τοπικές αρχές. Διατηρούσαν πολυτελές ξενοδοχείο έξω από τα Χανιά, οδηγούσαν υπερπολυτελή αυτοκίνητα και ζούσαν σε βίλες που θύμιζαν… Μύκονο στην καρδιά της Κρήτης.

Αξιωματικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση κάνουν λόγο για «σοκ» των συλληφθέντων, οι οποίοι πίστευαν ότι είχαν τον απόλυτο έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. στο νησί. Ωστόσο, οι κατηγορίες που βαραίνουν τα μέλη της οργάνωσης θα κριθούν στις δικαστικές αίθουσες, όταν η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο.

Η εμπλοκή των στρατιωτικών

Η έρευνα έφερε στο φως ακόμη πιο σκοτεινές πτυχές: δύο στρατιωτικοί συμμετείχαν ενεργά στη διακίνηση κοκαΐνης, αναλαμβάνοντας προσωπικά να προμηθεύουν καταστήματα στην περιοχή του Πλατανιά.





Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, οι αρχές έχουν στα χέρια τους στοιχεία που –όπως λένε– μπορούν να ανατρέψουν παλαιότερες δικαστικές αποφάσεις. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μέλη της ίδιας ομάδας είχαν συλληφθεί με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, αλλά εμφανίστηκαν ως «χρήστες», με αποτέλεσμα να πέσουν στα μαλακά. Το γεγονός ότι μιλούσαν σε ανοιχτές γραμμές, χωρίς καμία προσπάθεια απόκρυψης, δείχνει την ασφάλεια που ένιωθαν.

Η σύνδεση με την απαγωγή Λεμπιδάκη

Παράλληλα, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να είχαν ισχυρούς δεσμούς με πρόσωπα που είχαν απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. για την πολύκροτη απαγωγή Λεμπιδάκη. Αν και όλοι τότε κρίθηκαν αθώοι, η σκιά αυτής της σύνδεσης ενισχύει την εικόνα ενός δικτύου με βαθιές ρίζες.



Και όπως σχολιάζουν αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων, όλα αυτά δεν είναι παρά «η κορυφή του παγόβουνου»…